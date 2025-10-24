У росіян масово погасло світло після зухвалої атаки дронів: перші деталі

Місцева влада не змогла приховати наслідків масованої атаки.

https://glavred.net/world/u-rossiyan-massovo-pogas-svet-posle-derzkoy-ataki-dronov-pervye-detali-10709186.html Посилання скопійоване

Після пожежі в одному з російських міст зникло світло / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот (ілюстративний)

Головне:

Дрони масовано атакували Росію

У Ростовській області в частини росіян зникло світло

Через атаку в РФ вводили обмеження у деяких аеропортах

У ніч на 24 жовтня у країні-агресорці Росії гриміли вибухи. Під удар зокрема потрапило місто Новошахтинськ, що у Ростовській області. Там зафіксували масштабні пожежі.

Як повідомляють російські ЗМІ, після атаки на область у деяких росіян зникло світло. Електроенергії не було у близько 1,5 тисячі мешканців Новошахтинська. Масові відключення не зміг приховати навіть губернатор області Юрій Слюсар.

відео дня

"У Новошахтинську через пожежу без електроенергії залишилися багатоквартирні будинки, дитячий садок та технікум. Вночі аварійні служби провели перепідключення на резервні лінії, і в частини споживачів світло з'явилося. Але поки що без енергопостачання залишається близько півтори тисячі осіб. Відновленням їхнього енергопостачання фахівці займуться у світлий час доби", - повідомив він.

Скільки дронів атакували Росію

Міноборони країни-агресорки заявило, що нібито російські сили ППО спершу збили 111 українських дронів над Росією і тимчасово окупованим Кримом, а потім ще 25 безпілотників.

Росіянам навіть довелося закрити московські аеропорти Домодєдово і Жуковський.

Коли у Росії можуть ввести графіки відключень електроенергії

Главред писав, що директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко підтвердив, що близько 70% виробництва електроенергії та тепла в Росії залежить від природного газу.

Тому у випадку ураження Ямальського вузла, по Росії можуть застосувати масові обмеження постачання енергії в центральних регіонах РФ, включно з житловим сектором та підприємствами.

Атаки дронів на Росію - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що в Оренбурзькій і Самарській областях Росії нещодавно сталася серія атак безпілотників, що спричинила пожежі на газопереробному заводі в Оренбурзі та Новокуйбишевському нафтопереробному заводі біля Самари.

Напередодні також було здійснено масовану атаку ворожих безпілотників на територію Мордовії. В результаті одне з підприємств зазнало пошкоджень. Мова йде про Саранський механічний завод.

Раніше повідомлялося, що Сили оборони України провели низку успішних атак по стратегічним цілям на території Росії. Були уражені Новокуйбишевський НПЗ, Оренбурзький газопереробний завод, база паливно-мастильних матеріалів в Бердянську.

Більше новин:

Про джерело: Міністерство оборони Росії Міністерство оборони Російської Федерації - федеральний орган виконавчої влади (федеральне міністерство), який проводить військову політику та здійснює державне управління в області оборони РФ. Через вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Міністерство оборони Російської Федерації було внесено до санкційного списку Євросоюзу. 3 березня 2022 року Міноборони РФ внесено до санкційних списків США, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред