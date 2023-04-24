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Росія може застосувати Чорноморський флот для відбиття контрнаступу ЗСУ - ISW

Андрій Ганчук
24 квітня 2023, 08:32 оновлено 24 квітня, 08:38
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Армія України вже пошкодили всі три фрегати Чорноморського флоту окупантів Російської Федерації - Адмірал Григорович, Адмірал Ессен і Адмірал Макаров.
Хаймарс, Чорноморський флот
Кораблі РФ навряд чи зможуть близько підійти біля узбережжя, щоб атакувати ЗСУ - ISW / Колаж УНІАН, Вікіпедія

Країна-окупант Росія може застосувати кораблі Чорноморського флоту, щоб спробувати зупинити контрнаступальну операцію сил оборони України на півдні, особливо в умовах просування бойових дій до узбережжя. Однак малоймовірно, що окупантам вдасться досягти своїх цілей. ЗСУ вже пошкодили всі три фрегати ЧФ РФ. Про це заявили в Інституті вивчення війни.

У зведенні ISW йдеться про те, що під час контрнаступальної операції армії України російські окупанти можуть застосувати сили свого Чорноморського флоту, щоб спробувати відбити атаки ЗСУ, особливо під час просування українських військ до узбережжя.

Аналітики відзначили, що українські війська вже пошкодили всі три фрегати РФ типу Адмірал Григорович, Адмірал Григорович, Адмірал Ессен і Адмірал Макаров. В якому стані знаходяться Ессен і Григорович на даний момент незрозуміло. Згідно з даними супутникових знімків від 10 лютого поточного року, Григорович, імовірно, йшов до Севастополя.

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Примітно, що шість десантних кораблів окупантів Росії вважаються найважливішим з точки зору нанесення ударів по суші, оскільки вони є носіями ракетних комплексів. Крім того, у Чорноморського флоту є корвети, тральщики, протичовнові кораблі, ракетні катери і десантні кораблі в Чорному морі.

Втім, як вважають фахівці, окупантам навряд чи вдасться ефективно застосувати можливості кораблів проти контрнаступу армії України на півдні – для нанесення ударів їм доведеться підійти до берегової лінії настільки близько, що вони стануть вразливими для берегової артилерії.

Також в ISW підкреслили, що кораблі РФ орієнтовані на виконання протиповітряних, протикорабельних і протичовнових завдань. Як правило, вони не можуть нести таку кількість боєприпасів, яка підходить для захисту від механізованих операцій, пов'язаних з контрнаступальними діями.

Контрнаступ ЗСУ

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов раніше сказав, що рішення про перехід ЗСУ в контрнаступ буде ухвалено Генштабом в останній момент. За словами чиновника, в України є кілька сценаріїв для реалізації військових операцій.

Згідно з даними Bloomberg, сили оборони України можуть перейти в контрнаступ у травні. Один зі співрозмовників американського агентства зазначив, що ЗСУ можуть атакувати відразу на декількох напрямках. Армія може просунутися на 30 км на мелітопольському напрямку, щоб встановити вогневий контроль над так званим "суходільним коридором" Росії до окупованого Криму.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що контрнаступ ЗСУ стане успішним. За його словами, війська вже показали свою здатність ефективно звільняти території, коли відкинули окупантів від Києва, Харкова та Херсона.

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Війна Росії проти України:

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