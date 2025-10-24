Рус
Чи враховується стаж при роботі на півставки: важливі нюанси для пенсії

Дар'я Пшеничник
24 жовтня 2025, 11:57
В Україні розмір страхового стажу залежить від внесків до Пенсійного фонду.
Чи йде стаж, якщо працюєш на півставки / Колаж: Главред, фото: freepik, УНІАН

В Україні страховий стаж нараховується не за кількістю відпрацьованих годин, а відповідно до суми внесків, які роботодавець сплачує до Пенсійного фонду. Це означає, що навіть якщо працівник працює на неповну ставку, наприклад, 0,5 чи 0,25, він може отримати повний місяць стажу, але лише за умови, що внесок буде не меншим за встановлений мінімум.

Про це повідомляє ПФУ. У 2025 році цей мінімальний внесок становить 1 760 гривень, що дорівнює 22% від мінімальної зарплати, яка наразі складає 8 000 гривень. Якщо сплачено менше, наприклад, половину або чверть цієї суми, то і стаж буде зараховано пропорційно: відповідно, як половина або чверть місяця.

Це правило діє незалежно від того, чи працівник працює на повну ставку, чи на часткову. Ба більше, навіть у період простою підприємства, якщо трудовий договір не розірвано, роботодавець зобов’язаний продовжувати сплачувати внески.

Тобто, працівник у такому випадку не втрачає стаж. Лише після офіційного припинення трудових відносин компанія припиняє сплату внесків, і відповідно, стаж не нараховується.

Це питання особливо актуальне для працюючих пенсіонерів. Якщо вони продовжують працювати, то також можуть отримувати страховий стаж - знову ж таки, за умови сплати повного мінімального внеску. Крім того, їм належить надбавка до пенсії - 1% за кожен рік понаднормового стажу.

Понаднормовим вважається стаж, який перевищує 35 років для чоловіків і 30 років для жінок, якщо він набувався після 2011 року. Якщо ж стаж був сформований до 2011 року, то поріг нижчий: понад 25 років для чоловіків і понад 20 років для жінок.

Як перевірити чи сплачуються внески

Щоб перевірити, чи внески були сплачені в повному обсязі, можна скористатися довідкою ОК-5. Її легко сформувати через застосунок "Дія", або ж отримати у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України. Це дозволяє контролювати свій стаж і бути впевненим, що кожен місяць роботи, навіть на неповну ставку, не буде втрачено.

Електронні трудові: що важливо пам'ятати

Як писав Главред, в Україні готується запуск цифровізації трудових книжок. Упродовж наступних п’яти років громадянам буде запропоновано перевести інформацію з традиційних паперових носіїв у електронну форму - задля надійного збереження даних, що використовуються при обчисленні пенсійних виплат.

Останній термін подання інформації - 10 червня 2026 року. Якщо не виконати це вчасно, можуть виникнути труднощі: частина страхового стажу може бути не врахована, що вплине на розмір майбутньої пенсії або призведе до затримки її призначення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, хто з пенсіонерів залишиться без доплат. Деякі категорії громадян не отримають підвищення виплат, згідно з постановою про порядок індексації пенсій в Україні.

