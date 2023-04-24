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Армія України готується до контрнаступу, народ налаштований на перемогу - Зеленський

Андрій Ганчук
24 квітня 2023, 09:40 оновлено 24 квітня, 11:05
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Обстановка на фронтах війни з агресором Росією залишається складною, але Україна продовжує битися і стає сильнішою, сказав президент Володимир Зеленський.
Зеленський, ВСУ
Ми віримо, що щоденні досягнення наближають Україну до перемоги - Зеленський / Колаж скріншот YouTube, АрміяInform

Сили оборони України продовжують готуватися до контрнаступальної операції. Український народ вірить у перемогу і рішуче налаштований звільнити свої території. Ситуація на фронті складна, але українці не здаються. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

В інтерв'ю Al Arabia він розповів про те, що ЗСУ готуються до контрнаступу. Обстановка непроста, але українці продовжують битися і вірять у перемогу.

"Я не можу назвати ситуацію хорошою, але ми боремося. Ми сильніші, ніж рік тому. Ми сподіваємося і віримо, що щоденними досягненнями ми близькі до перемоги", - зазначив Зеленський.

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Також Володимир Зеленський підкреслив, що народ України рішуче налаштований повернути тимчасово окуповані агресором Росією території і розвивати свою країну.

Контрнаступ армії України

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов розповів про те, що рішення про початок контрнаступу ЗСУ буде ухвалено Генеральним штабом в останній момент.

За словами чиновника, у командування є декілька сценаріїв проведення військової операції.

Згідно з даними Bloomberg, армія України може перейти в контрнаступ вже в травні.

ЗСУ здатні атакувати відразу на декількох напрямках. Співрозмовник американського агентства припустив, що українські війська можуть просунутися на 30 кілометрів на мелітопольському напрямку, щоб взяти під вогневий контроль так званий "суходільний коридор" окупантів до захопленого Криму.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що контрнаступ Збройних сил України буде успішним. Він акцентував увагу на тому, що армія в боях за Київ, Харків і Херсон вже показала свою здатність діяти ефективно при звільненні територій.

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Війна Росії проти України:

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