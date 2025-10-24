"Десятки загиблих": Дмитро Дікусар звернувся до українців та зробив заяву

Коротко:
- Дмитро Дікусар святкує ювілей
- Якими думками він поділився
Український відомий хореограф і військовослужбовець Дмитро Дікусар звернувся до шанувальників у день свого ювілею.
На своїй сторінці в Instagram знаменитість зазначив, що задумався про багато речей.
"Сьогодні мені 40. У голові тисячі думок про дуже різні речі: довгий і різноманітний військовий шлях, служіння людям, десятки загиблих товаришів, друзів, побратимів, помилки й вдалі операції, віра та водночас її тимчасова втрата, піднесення й розпач, несправедливість та карма в дії, депресія, пошук внутрішнього спокою та балансу", - написав Дмитро.
Також він зізнався, що дуже змінився за час війни і навчився цінувати прості речі.
"Я помітив особливе ставлення до життя у тих, хто став на захист рідних. Їхню легкість, усмішки та гумор - навіть усвідомлюючи, що це може бути квиток в один кінець. Ці світлі душі та гарячі серця, наповнені любов'ю. Україна обов'язково переможе! Любіть і цінуйте одне одного - не витрачайте час на негідних людей! Усіх обійняв!" - додав Дікусар.
Про персону: Дмитро Дікусар
Дмитро Дікусар - український танцюрист і хореограф. Найбільшої популярності набув завдяки проєкту "Танці з зірками" - танцював у другому, шостому, сьомому та восьмому сезонах з Іриною Білик, Вікторією Булітко, Славою Камінською та Ольгою Харлан відповідно. 28 лютого 2022 року Дікусар повідомив, що поповнив лави ЗСУ. Відтоді він захищає Україну на фронті.
