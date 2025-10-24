Рус
"Десятки загиблих": Дмитро Дікусар звернувся до українців та зробив заяву

Еліна Чигис
24 жовтня 2025, 12:30
49
Дмитро Дікусар святкує 40-річчя.
Дмитро Дікусар
Дмитро Дікусар - день народження / колаж: Главред, фото: instagram.com, Дмитро Дікусар

Коротко:

  • Дмитро Дікусар святкує ювілей
  • Якими думками він поділився

Український відомий хореограф і військовослужбовець Дмитро Дікусар звернувся до шанувальників у день свого ювілею.

На своїй сторінці в Instagram знаменитість зазначив, що задумався про багато речей.

відео дня

"Сьогодні мені 40. У голові тисячі думок про дуже різні речі: довгий і різноманітний військовий шлях, служіння людям, десятки загиблих товаришів, друзів, побратимів, помилки й вдалі операції, віра та водночас її тимчасова втрата, піднесення й розпач, несправедливість та карма в дії, депресія, пошук внутрішнього спокою та балансу", - написав Дмитро.

Дмитро Дікусар
Дмитро Дікусар / фото: скрін instagram.com, Дмитро Дікусар

Також він зізнався, що дуже змінився за час війни і навчився цінувати прості речі.

"Я помітив особливе ставлення до життя у тих, хто став на захист рідних. Їхню легкість, усмішки та гумор - навіть усвідомлюючи, що це може бути квиток в один кінець. Ці світлі душі та гарячі серця, наповнені любов'ю. Україна обов'язково переможе! Любіть і цінуйте одне одного - не витрачайте час на негідних людей! Усіх обійняв!" - додав Дікусар.

Дмитро Дікусар
Дмитро Дікусар / фото: instagram.com, Дмитро Дікусар

Про персону: Дмитро Дікусар

Дмитро Дікусар - український танцюрист і хореограф. Найбільшої популярності набув завдяки проєкту "Танці з зірками" - танцював у другому, шостому, сьомому та восьмому сезонах з Іриною Білик, Вікторією Булітко, Славою Камінською та Ольгою Харлан відповідно. 28 лютого 2022 року Дікусар повідомив, що поповнив лави ЗСУ. Відтоді він захищає Україну на фронті.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Дмитро Дікусар новини шоу бізнесу
ЄС відклав виділення 140 млрд євро Україні через страх однієї країни - Bloomberg

23 жовтня, четвер
23:12

Які електромобілі мають найдовговічніші акумулятори - визначено 10 лідерів

22:14

Як сказати українською "однофамілець" - мовознавці назвали правильну відповідьВідео

