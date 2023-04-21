'Україна зробила все, щоб заявка була задоволена': Зеленський очікує на запрошення України до НАТО

Зараз Україна разом із партнерами готується до саміту НАТО, який заплановано на літо у Вільнюсі.

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Зеленський очікує на запрошення України до НАТО / Колаж Офіс президента, УНІАН

Україна готується до саміту НАТО, який відбудеться у Вільнюсі, та очікує на політичне запрошення до Альянсу. Наша країна зробила все для того, щоб заявка в НАТО була схвалена. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час свого відеозвернення.

Як зазначив президент, зараз Україна разом із партнерами готується до саміту НАТО, який заплановано на літо у Вільнюсі. Вже зараз сторони опрацьовують зміст зустрічі.

"Ані більшість українців, ані більшість європейців, ані більшість жителів усього простору НАТО не зрозуміють лідерів Альянсу, якщо на цьому саміті у Вільнюсі не прозвучить заслужене політичне запрошення для України до Альянсу. Україна все зробила для того, щоб наша заявка була задоволена. Складно навіть сказати, чий внесок у європейську та євроатлантичну безпеку більший, ніж наших воїнів… Українців і українок, які своїм життям захищають свободу", - сказав Зеленський.

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Також голова держави висловив подяку учасникам Міжнародного саміту міст та регіонів, що відбувся у Києві. За його словами, ця зустріч є новим форматом співпраці України із державами-партнерами.

"Конгрес місцевої та регіональної влади України, який об'єднує центральну владу та місцевих керівників, тепер набуває міжнародного рівня. Щоб активніше залучати іноземних партнерів для відновлення у нашій державі, розвитку економіки, інфраструктури у наших громадах", - наголосив він.

Вступ України до НАТО

20 квітня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прибув до Києва. Він заявив, що місце України по праву в НАТО. Тому в Альянсі обіцяють зробити все, щоб це стало можливим.

"Місце України по праву в НАТО і ми допоможемо, з нашою підтримкою ми зробимо це можливим. Сьогодні ми обговорили річну ініціативну підтримку. Це допоможе вам перейти від обладнання та доктрини радянських часів до стандартів НАТО. Забезпечити повну оперативну сумісність з Альянсом", - заявив Столтенберг.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що з початком повномасштабного вторгнення РФ Україна де-факто стала членом НАТО. Він підкреслив, що для вступу України в Альянс де-юре залишилося прийняти тільки політичне рішення.

Президент Чехії Петр Павел закликав посилити допомогу Києву, щоб забезпечити перемогу над країною-агресором Росією. Після перемоги у війні, на думку чеського лідера, Україна повинна стати членом НАТО. Він підкреслив, що у Заходу немає альтернативи підтримці України.

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