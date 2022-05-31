"Профан та просто шоумен": російські полковники обговорюють Шойгу і провали своєї армії в Україні

Перехоплення розмови / Схеми

Журналісти програми розслідувань Схеми отримали записи розмови двох російських полковників, які обговорюють керівників так званої "спецоперації" повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Повідомляється, що запис передали Схемам представники одного з українських розвідорганів, розмова датована 14 квітня.

За інформацією журналістів, один зі співрозмовників - російський полковник Максим Власов, який керував ракетними дивізіонами при обстрілі Маріуполя в 2015 році, в результаті чого загинули 30 мирних жителів. Він перебуває в українському розшуку з 2018 року.

Його співрозмовник - уродженець Вінницької області Віталій Ковтун, військовий медик у російській окупаційній армії.

"Міністр оборони Росії Сергій Шойгу - це повністю некомпетентний профан. Профан у своїй справі. Та це не його справа взагалі. Просто шоумен", - говорить Власов.

Ковтун скаржиться, що не можуть знайти контрактників.

"Шойгу - гон*** шукаючи, контрактників немає - звичайно, звідки вони будуть? Їм платили по 30 тисяч зарплату, - звідки їх набрати?",- оцінює дії російського міністра Ковтун.

Власов також порівнює повномасштабну війну Росії проти України з радянсько-фінською війною і заявляє, що ситуація "один в один, взагалі як за шаблоном, пішли", а в російській армії "втрати страшні".

Також полковники обговорюють генерала Олександра Дворнікова, відповідального за командування російськими військами в повномасштабній війні, якого російська пропаганда уявляє "генералом перемоги".

"Наплодили цілу плеяду лизоблюдів. Он цей Дворніков, взагалі, легенда. Кончений взагалі, просто кончений. Це він якийсь зараз ось придумав "антибендерівський кидок"... Ну, коротше, це, взагалі кончений, безголовий ідіот", - коментує Власов.

Ковтун також незадоволений командувачем військами Східного округу РФ Олександром Чайко.

"Я з вилами скоро піду, до "кремлівської" площі. Наплодили, генералів, всяких там. Спочатку людей покладуть, а потім, чекаємо, поки вони наших покладуть. Вони підбадьорилися. Почитай, що вони там пишуть, задоволені".

Ковтун обговорює з Власовим обстріли української цивільної інфраструктури, мирних жителів та інші військові злочини росіян, а також обурюється, чому російські окупанти не вдарили в центр Києва і Верховну Раду.

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"Вони хочуть, щоб піхота йшла, артилерія працювала, на відстані, витрачайте, ці бомби, просто, кидайте їх. Навіть якщо не туди потрапили, нехай починають боятися, по вокзалах, по залізницях. Повинна до Києва до Верховної Ради прилетіти ракета. Чому не прилетіла? Чому не прилетіла? Я не розумію", - заявляє він.

За інформацією Схем, Ковтун також скаржиться, що захисники України "крейсер Москва втопили", і каже, що окупаційні війська, на його думку, повинні "потрапити (ред.) куди-небудь теж у відповідь".

Увага! На відео присутня ненормативна лексика.

Як повідомляв Главред, раніше Служба безпеки України отримала чергове підтвердження вбивств російськими окупантами мирних українців. Зокрема, один із загарбників відверто зізнався своїй дружині, що путінські солдати за допомогою гранат "зачищають" підвальні приміщення, де ховається від обстрілів цивільне населення.

Також він розповів, як російські військові з іншого підрозділу зловили українку, відрізали їй язик, зґвалтували і вбили.

Ще одна телефонна розмова, яку вдалося перехопити СБУ, свідчить про те, що російські військові, які масово ґвалтували українських жінок, дівчаток і дітей, повернувшись на територію РФ не припинили свої звірства. Тепер їх жертвами стають росіянки.

Зокрема, в прикордонній з Україною Бєлгородській області, яка використовується як перевалочний пункт рашистів, значно збільшилася кількість заяв про зґвалтування.

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