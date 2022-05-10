"Звалище" трупів під Донецьком: тисячі тіл рашистів гниють просто неба - перехоплення СБУ

Розбита техніка окупантів РФ / Reuters

У Службі безпеки України повідомляють про спроби РФ приховати реальні втрати у військових діях, вносячи в список "безвісти зниклих" убитих російських військових.

У Telegram СБУ опубліковане аудіоперехоплення розмови окупанта, з якого випливає, що тіла вбитих російських військових складають на імпровізованих звалищах.

Російський військовий розповідає, що його знайома заплатила охороні, щоб відшукати на такому звалищі біля Донецька свого родича.

"Це звалище, висотою в людський зріст, каже, що їх тисячі. Ось вони їх туди скидають. Їм же простіше зробити, що "пропав безвісти"... це не морг, це звалище. Здоровенне, це ... поле - не поле, полігон - не полігон... обгороджене, оточене, нікого не пускають... там тисячами привозять", - розповідає загарбник.

У коментарі під аудіоперехопленням СБУ зазначає: "Батькам, дружинам і рідним окупантів слід задуматися: чи готові вони, щоб їхні близькі були розірвані собаками або гнилі на полігоні під відкритим небом. Може, зробити все можливе, щоб вони взагалі не йшли на цю війну?".

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

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Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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