Ситуація дуже важка: Зеленський назвав ключові "мішені" окупантів в Україні

Володимир Зеленський / president.gov.ua

На Донбасі ситуація залишається дуже напруженою. Як розповів президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення, російські військові намагаються точково зібрати переважаючі сили для здійснення більшого тиску на українських захисників.

"Там зараз зібрані максимум бойової потужності армії Росії. Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Бахмут, Авдіївка та інші населені пункти залишаються для окупантів ключовими мішенями в цьому напрямку", - заявив глава держави.

За словами президента, Росія свідомо створює проблему з дефіцитом зерна, щоб Україна не отримала мільярди доларів за свій експорт.

При цьому Москва бреше про причини продовольчої кризи.

"На такому тлі особливо цинічними виглядають розповіді російських представників про те, що нібито санкції не дозволяють їм наростити експорт їх продовольства. Мовляв, вони начебто не хочуть допустити кризи, але нібито санкції їм заважають. Ясно, що вони брешуть", - заявив Зеленських.

Президент навів два аргументи, чому Кремль бреше про причини проблем з експортом продовольства.

"По-перше, Російська продовольство санкціями не блокувалася. По-друге, на нашій захопленій території російські окупанти вкрали вже як мінімум півмільйона тонн зернових і шукають зараз, як їх десь в чорну продати. Так продати, щоб грошей заробити і зберегти дефіцит на легальному ринку", - сказав він.

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Переговори України та Росії

Президент Володимир Зеленський на початку квітня зробив заяву про те, що в України немає інших варіантів, крім переговорів з Росією. Тільки розмова з Путіним може посприяти завершенню війни.

29 квітня президент Зеленський сказав, що переговори Києва з Москвою під питанням через звірства російської армії на окупованих територіях. На думку гаранта, тільки діалог глав держав може призвести до домовленостей, які будуть виконуватися.

13 травня Зеленський заявив, що готовий говорити з Путіним. Однак розмова повинна проходити без кремлівських посередників і без ультимативних умов.

20 травня учасник переговорів з боку РФ Леонід Слуцький сказав, що діалог Москви і Києва може бути продовжений. Однак, мовляв, це залежить від Києва.

21 травня президент Володимир Зеленський уточнив, що Порядок денний можливої зустрічі з Путіним залежить від моменту переговорів. Спочатку мета переговорів - обмін полоненими, деокупація українських територій і завершення війни.

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