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Щоночі в село приходять, партизани, хочемо втекти: нове перехоплення СБУ розмов окупантів

18 травня 2022, 12:39

Для кращого ефекту в кінці розмови співрозмовники-окупанти говорять один одному "До побачення" з нестерпно огидним російським акцентом.

ВСУ, партизани
"Щоночі в село приходять, партизани, хочемо втекти" - перехоплення розмови / УНІАН і ua.depositphotos.com

Російські окупанти як вогню бояться українських партизан, які не дають їм спокою на тимчасово окупованих територіях. Про це йдеться в розмові окупантів, які перехопила Служба безпеки України.

"Щовечора, попелиця, боремося з ДРГ, які, попелиця, щоночі починають, набуй, в село заходити. Ну коротше, тля, стомило все, додому хочу, гля. Вже деякі на взводі: покладемо буй, свали, стомилися", – каже один з окупантів своєму другові, який також воює проти України.

В кінці розмови співрозмовники говорять один одному "До побачення" з нестерпно мерзенним російським акцентом.

"Схоже, що наші бійці незабаром навчать їх вітатися правильно - "Слава Україні!"",- підписали відео співробітники СБУ.

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Нагадаємо, раніше співробітники СБУ перехопили нові телефонні розмови російського окупанта. У них солдат агресорської армії, щоб вижити в Україні, просить маму звернутися за допомогою до шаманів і ворожок.

Про це у своєму відеозверненні заявив офіційний спікер української спецслужби Артем Діхтяренко.

"Коротше, тут Дмитрівна. Попроси її, щоб вона щось зробила, а то нас тут мінами закидають. Сьогодні мене мало не вбило вже два рази. Зараз в окопах сидимо, до нас вже прям в окопи залітає. Це жесть. Вони, коротше, з кожним днем все точніше і точніше б'ють", — сказав агресор.

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Автор: Єгор Бунін
СБУ ЗСУ новини України війна Росії та України
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