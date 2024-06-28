Повістки поштою розсилатимуть інакше: що змінив Кабмін

Чи законна повістка, надіслана поштою, і чи можна вважати врученою повістку: у Кабміні ухвалили нову постанову на тему.

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Повістка поштою: у Кабміні пояснили, чи законне таке вручення / колаж Главред, фото УНІАН та УП

Тепер повістка від ТЦК і СП (у просторіччі - військкомат) "може бути надіслана рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення". Про це йдеться в постанові №747 Кабміну від 25 червня 2024 року.

Урядовці зазначають, що внесено зміни до "Правил надання послуг поштового зв'язку з оповіщення призовників, військовозобов'язаних і резервістів". Тепер повістка або інший документ про виклик до ТЦК і СП "може бути надіслана рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення".

А ось норму про "повідомлення про вручення" включено до інших нормативних документів, зокрема, до "Порядку організації та ведення військового обліку призовників" та до "Порядку проведення призову громадян на військову службу".

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Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Закон про мобілізацію - головне

Нагадаємо, що 11 квітня Верховна Рада проголосувала за закон про мобілізацію. ВР України ухвалила в другому читанні скандальний законопроєкт про мобілізацію. Рішення підтримали 283 нардепи. Загалом народні депутати внесли 4294 поправок до запропонованого урядом законопроєкту про мобілізацію.

Згідно з новим законом про мобілізацію, який набув чинності з 18 травня, військовозобов'язані громадяни мають прибути до ТЦК і СП для уточнення своїх даних. А після цього їх обов'язково планують направити на ВЛК (навіть якщо їм надають відстрочку). Інформація про придатність до військової служби, яка визначається ВЛК, є одним із головних пунктів військово-облікових даних.

Крім того, діятиме заборона на відправлення за межі України або передачу транспорту, який призначений для доукомплектування ЗСУ.

4 травня набули чинності нові норми, що змінюють положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ. Відтепер скасовується статус "обмежено придатний", натомість чоловіків поділять на "придатних" і "непридатних".

Тим часом у МЗС України запровадили обмеження на отримання закордонних паспортів за кордоном для чоловіків від 18 до 60 років.

Військовозобов'язані, які отримали повістку, можуть звернутися не лише до ТЦК, а й до рекрутингового центру, де триває набір на службу до Сил оборони України.

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