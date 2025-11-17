Умєров нібито відмовився повертатися в Україну: в ЦПД розкрили, де він перебуває

Секретар РНБО проводив у Туреччині переговори щодо обміну полоненими.

Рустем Умєров

Що відомо:

У мережі з’явилися чутки, що Умєров нібито не хоче повертатися до України

Центр протидії дезінформації спростував цю інформацію

Умєров перебуває в офіційному відрядженні у США

Секретар РНБО Рустем Умєров нібито відмовився повертатися в Україну з Туреччини. Проте ця інформація не відповідає дійсності. Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

У виданні Clash Report з'явилася інформація, що Рустем Умєров нібито відмовляється повертатися в Україну після прибуття до Туреччини для переговорів щодо обміну полоненими. Водночас у ЗМІ заявили, що секретар РНБО особисто повідомив президента України Володимира Зеленського про своє рішення залишитися за кордоном.

"Ця інформація не відповідає дійсності. Секретар РНБО перебуває у запланованому офіційному відрядженні", - спростували в ЦПД.

За даними ЦПД, Умєров наразі працює у США. Там він проводить низку робочих консультацій і зустрічей, спрямованих на посилення міжнародної підтримки України.

"Рустем Умєров залишається в постійному робочому контакті з керівництвом держави, виконує всі поставлені завдання та продовжує роботу над ключовими питаннями безпеки, оборони та гуманітарної політики", - додали у Центрі.

Переговори України з РФ - новини за темою

Як повідомляв Главред, за дорученням президента України днями Рустем Умєров провів консультації за посередництва партнерів у Туреччині та Об'єднаних Арабських Еміратах щодо відновлення процесу обмінів і звільнення українців із російського полону. За словами секретаря РНБО, планується звільнити 1 200 українців.

У червні Умєров прозвітував Зеленському про результати зустрічі з РФ. Українська сторона передала чітку позицію щодо безумовного 30-денного припинення вогню, але Росія відкинула цю ідею. Єдиним прогресом стало досягнення домовленостей щодо обміну полоненими, повернення тіл загиблих та списку викрадених дітей.

У листопаді стало відомо, що Україна припинила мирні переговори з РФ. Перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця пояснив, що мирні переговори цьогоріч завершилися майже безрезультатно.

Центр протидії дезінформації (англ. Center for Countering Disinformation) — робочий орган Ради національної безпеки і оборони України

