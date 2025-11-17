Умєров нібито відмовився повертатися в Україну: в ЦПД розкрили, де він перебуває

Що відомо:
- У мережі з’явилися чутки, що Умєров нібито не хоче повертатися до України
- Центр протидії дезінформації спростував цю інформацію
- Умєров перебуває в офіційному відрядженні у США
Секретар РНБО Рустем Умєров нібито відмовився повертатися в Україну з Туреччини. Проте ця інформація не відповідає дійсності. Про це повідомив Центр протидії дезінформації.
У виданні Clash Report з'явилася інформація, що Рустем Умєров нібито відмовляється повертатися в Україну після прибуття до Туреччини для переговорів щодо обміну полоненими. Водночас у ЗМІ заявили, що секретар РНБО особисто повідомив президента України Володимира Зеленського про своє рішення залишитися за кордоном.
"Ця інформація не відповідає дійсності. Секретар РНБО перебуває у запланованому офіційному відрядженні", - спростували в ЦПД.
За даними ЦПД, Умєров наразі працює у США. Там він проводить низку робочих консультацій і зустрічей, спрямованих на посилення міжнародної підтримки України.
"Рустем Умєров залишається в постійному робочому контакті з керівництвом держави, виконує всі поставлені завдання та продовжує роботу над ключовими питаннями безпеки, оборони та гуманітарної політики", - додали у Центрі.
Переговори України з РФ - новини за темою
Як повідомляв Главред, за дорученням президента України днями Рустем Умєров провів консультації за посередництва партнерів у Туреччині та Об'єднаних Арабських Еміратах щодо відновлення процесу обмінів і звільнення українців із російського полону. За словами секретаря РНБО, планується звільнити 1 200 українців.
У червні Умєров прозвітував Зеленському про результати зустрічі з РФ. Українська сторона передала чітку позицію щодо безумовного 30-денного припинення вогню, але Росія відкинула цю ідею. Єдиним прогресом стало досягнення домовленостей щодо обміну полоненими, повернення тіл загиблих та списку викрадених дітей.
У листопаді стало відомо, що Україна припинила мирні переговори з РФ. Перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця пояснив, що мирні переговори цьогоріч завершилися майже безрезультатно.
Про джерело: Центр протидії дезінформації
Центр протидії дезінформації (англ. Center for Countering Disinformation) — робочий орган Ради національної безпеки і оборони України, утворений відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 березня 2021 року "Про створення Центру протидії дезінформації", уведеного в дію Указом Президента України від 19 березня 2021 року № 106, повідомляє Вікіпедія.
Центр забезпечує здійснення заходів щодо протидії поточним і прогнозованим загрозам національній безпеці та національним інтересам України в інформаційній сфері, забезпечення інформаційної безпеки України, виявлення та протидії дезінформації, ефективної протидії пропаганді, деструктивним інформаційним впливам і кампаніям, запобігання спробам маніпулювання громадською думкою.
