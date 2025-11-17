Рус
Потужний захист від балістики: Україна отримає системи ППО з посиленими характеристиками

Ангеліна Підвисоцька
17 листопада 2025, 17:00
Україна отримає від Франції 8 систем ППО SAMP/T.
Зеленський, ППО
Україна отримає нові системи ППО / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот із відео

Що відомо:

  • Україна отримає системи ППО SAMP/Т
  • Україна отримає оновлені системи ППО
  • Києву передадуть 8 таких систем

Україна та Франція підписали історичну угоду, у межах якої отримає системи ППО SAMP/T, розробка якої ще триває. Про це розповіли президент України Володимир Зеленський і президент Франції Еммануель Макрон під час спільного брифінгу.

Ця система отримає оновлену систему ППО з посиленими характеристиками. Франція ще продовжує її розробку, але перша така система може бути розгорнута саме в Україні. Нове покоління цієї ППО зможе збивати балістичні ракети. Київ зможе отримати 8 таких систем ППО.

відео дня

"Новий рівень SAMP/T - це проти балістики ворога, і я не можу говорити про дати поставки цього продукту, який для нас дуже важливий", - заявив глава держави.

Президенти зазначили, що поставки в рамках цієї угоди плануються у дворічній перспективі та на 10 років вперед.

Система ППО SAMP/T - що про неї відомо

SAMP/T призначений для протиповітряного захисту механізованих підрозділів, а також протиповітряного прикриття важливих стаціонарних об'єктів від масованого нападу широкого класу повітряних цілей.

SAMP/T може знищувати літаки на дальності від 3 км до 100 км і балістичні ракети на дальності від 3 км до 25 км, висота ураження - до 25 км. Усі 8 ракет Астер-30, які містяться на одній пусковій установці, можуть бути відстріляні в одному залпі за 10 секунд.

27 січня 2023 року під час візиту міністра оборони Франції Себастьяна Лекорню в Італію, де він зустрічався зі своїм італійським колегою Гвідо Крозетто, було погоджено спільну закупівлю 700 ракет Астер-30 на суму приблизно 2 млрд євро. Також міністри обговорили деталі раніше узгодженої передачі комплексу SAMP/T Україні.

15 травня 2023 року Франція та Італія надали Україні перший зенітно-ракетний комплекс ЗРК SAMP/T.

У червні 2023 року в Україні розгорнули комплекс франко-італійської системи протиповітряної оборони SAMP/T.

