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Дорога не тільки в ТЦК: в Міноборони назвали альтернативу після вручення повістки

Руслана Заклінська
27 квітня 2024, 18:20
Громадяни, які отримали повістку, можуть звертатися не тільки до територіальних центрів комплектування, повідомили у Міноборони.
Дорога не тільки в ТЦК: в Міноборони назвали альтернативу після вручення повістки
Чи є альтернатива ТЦК після отримання повістки / Колаж: Главред, фото: Сили територіальної оборони ЗСУ, УНіАН

Військовозобов'язані, які отримали повістку, можуть звернутися не лише до ТЦК, а й до рекрутингового центру, де триває набір на службу в Сили оборони України. Про це повідомив уповноважений представник Міноборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець в ефірі телемарафону.

"Навіть якщо в тебе є повістка – це не забороняє жодним чином (прийти в рекрутинговий центр - ред.). В тебе є можливість прийти та себе знайти, зрозуміти, на яку вакансію ти ще можеш податися, підібрати для себе, - розповів уповноважений з питань рекрутингу.

Представник Міноборони підкреслив, що це стосується повісток для уточнення облікових даних і не поширюється на військовозобов'язаних, які вже пройшли військово-лікарську комісію та готуються до розподілу у військову частину.

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"По повістках, які надаються людям для звірки облікових даних, – навіть після цього людина може прийти та пошукати собі вакансію, пошукати собі місце в конкретній бригаді на конкретну посаду. Це працює", - заявив Бежевець.

Дорога не тільки в ТЦК: в Міноборони назвали альтернативу після вручення повістки
Що відомо про закон про мобілізацію / Інфографіка: Главред

Мобілізація в Україні - останні зміни

Нагадаємо, 10 квітня комітет Верховної Ради з питань національної безпеки завершив розгляд законопроєкту про мобілізацію і підготував його до другого читання. А вже 11 квітня ВР ухвалила його в другому читанні.

Також Кабінет міністрів України з 1 квітня 2024 року ухвалив рішення про виплату додаткової фінансової винагороди військовим у розмірі 70 тисяч гривень. Цю виплату отримають ті, хто безпосередньо виконує бойові або спеціальні завдання в першому ешелоні оборони чи наступу на відстані до ротного опорного пункту включно.

Як повідомляв Главред, статус "обмежено придатного" для військовозобов'язаних скасовують з 4 травня, далі чоловіків ділитимуть на "придатних" і "непридатних". Військовозобов'язані матимуть 9 місяців, щоб пройти повторну ВЛК та отримати новий висновок щодо свого статусу.

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