У Польщі підірвали залізницю, якою перевозили вантажі для України

Підрив залізничної колії на маршруті Варшава-Люблін - це безпрецедентний акт саботажу, заявив Дональд Туск.

У Польщі підірвано залізницю / Колаж Главред, фото @Dyspozytura_T

Головне:

Пошкоджено залізничну колію на ділянці Демблін-Варшава

Маршрут має вирішальне значення для доставки допомоги Україні

У Польщі пошкоджено залізничну колію на ділянці Демблін-Варшава вранці в неділю, 16 листопада.

Це є безпрецедентним актом саботажу, заявив у соцмережі Х прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

"Підрив залізничної колії на маршруті Варшава-Люблін - це безпрецедентний акт саботажу, спрямований безпосередньо проти безпеки польської держави та її цивільного населення. Цей маршрут також має вирішальне значення для доставки допомоги Україні. Ми спіймаємо винних, ким би вони не були", - зазначив він.

Подробиці вибуху на залізниці

Раніше Туск повідомив про те, що в Польщі пошкоджено ділянку колії на залізничній гілці.

"Я постійно контактую з міністром внутрішніх справ щодо руйнування ділянки колії на маршруті Демблін-Варшава. Можливо, ми маємо справу з актом диверсії", - написав він у соцмережі Х.

За словами Туска, ніхто не постраждав. Відповідні служби проводять розслідування.

Дивіться відео - підрив залізниці в Польщі:

Диверсія РФ проти Польщі: думка аналітиків

Росія і Білорусь, імовірно, розробляють плани диверсій на території Польщі, маючи намір згодом покласти відповідальність на Україну. Про це йдеться у свіжому звіті Американського інституту вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, російська зовнішня розвідка того самого дня поширила необґрунтоване твердження про те, що Україна нібито готує провокацію під чужим прапором проти важливих об'єктів польської інфраструктури, щоб пізніше звинуватити в цьому Москву і Мінськ.

Раніше повідомлялося про те, де побудують другу в Україні євроколію. На будівництво Україна отримала перші грантові 73,5 млн євро.

Як писав раніше Главред, у Польщі зростає ворожість до українців. Фігура "невдячного українця" займає важливе місце в антиукраїнських наративах.

Нагадаємо, у Польщі поступово припинятимуть діяльність притулків для біженців з України. Відомо, що вже з 1 листопада 2025 року закриють так звані центри колективного розміщення (OZZ) для всіх, окрім пенсіонерів, вагітних жінок і людей з інвалідністю.

