Росія вибрала новий курс - в Кремлі назвали умови закінчення війни

Російська влада публічно розкрила справжні наміри Кремля щодо війни в Україні та фактично оголосила новий курс щодо США, вказав Коваленко.

В Кремлі назвали умову закінчення війни

Ціль Кремля полягає у знищенні України

Росія обирає курс "пересидіти Трампа"

Повномасштабна агресивна і неспровокована війна Росії проти України, яку в країні-агресорці називають "СВО", закінчиться лише після досягнення цілей, які поставив Кремль. Про це заявив голова партії "Єдина Росія", заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв, якого цитують російські пропагандистські ЗМІ.

"Ми продовжимо [вести військову операцію, - ред.] доти, доки Росія не досягне своїх цілей", — сказав Медведєв. відео дня

Як відреагували в Україні

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, коментуючи заяву Медведєва, підкреслив, що той знову озвучив справжні наміри Росії. За його словами, Кремль відкрито заявляє, що продовжуватиме війну, доки не досягне своїх цілей.

Він нагадав, що цілями РФ є знищення України та максимально можливе виселення українців із власної землі. Коваленко наголосив, що за нинішнього російського режиму зміна їхньої воєнної політики неможлива — це вже доведений факт. Російська влада не може існувати без війни, її еліти заробляють на ній, а тому їм потрібні або пауза, або капітуляція України.

"А це означає, що Росія обирає курс, який можна назвати просто: "пересидіти Трампа". Це як продовження війни, так і пауза для відновлення сил і повторення агресії. Питання лише в тому, чи буде ця агресія і проти країн НАТО. Виходить, що дешевше і простіше дробити Росію та їх режим. Але, не для всіх. Китай, на жаль, влаштовує залежна від них сьогоднішня Росія. Але - все буде добре. Імперії руйнуються", - резюмує він.

Коли може закінчитись війна Росії проти України - думка експерта

Як писав Главред, війна Росії проти України, найімовірніше, триватиме щонайменше до березня 2026 року. Про це заявив військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак.За його прогнозом, цілком імовірно, що до цього часу Росія не зможе досягти суттєвих успіхів на полі бою та зіткнеться з міцною українською обороною.

Ступак зазначив, що ситуація до березня загалом піддається прогнозуванню, однак подальший розвиток подій визначатиметься станом російської економіки й армії, можливостями українських сил та рівнем підтримки Заходу. Саме ці фактори впливатимуть на те, чи можливий перелом у війні після цього періоду.

Як писав Главред, 17 листопада російські війська просунулися на кількох ділянках фронту в Донецькій та Запорізькій областях. За даними карти бойових дій, оприлюдненої аналітиками DeepState, загарбники досягли певних територіальних зрушень на Гуляйпільському напрямку — поблизу Рівнопілля та Новоуспенівського.

Європейська комісія припускає, що російсько-українська війна може завершитися наприкінці 2026 року, і саме на цю дату орієнтується у плануванні фінансової підтримки України. Такі оцінки викладені в листі президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн до лідерів країн ЄС від 17 листопада.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна нібито "не має шансів" перемогти у війні проти Росії, вважаючи фінансову підтримку Києва безрезультатною.

