Вдарить ще сильніше похолодання: синоптики назвали регіони, які засипатиме снігом

Україну накриває нова хвиля похолодання з опадами та сильними поривами вітру.

Прогноз погоди в Україні на 18 листопад / фото: УНІАН

Коли Україну атакує похолодання

У яких областях будуть дощі та сніг

Якою буде погода у вівторок, 18 листопада

Погода в Україні найближчим часом стане холодною. Найближчої ночі навіть очікується мокрий сніг. Про це попереджає синоптик Наталка Діденко.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Погода 18 листопада

Вдень 18 листопада температура повітря в Україні підвищиться до 3-8 градусів тепла. У південних, східних та Дніпропетровській областях буде тепліше - 12-17 градусів тепла.

Найближчої ночі у західних областях будуть дощі, а у Карпатах - мокрий сніг. Вдень опади будуть у Карпатах та в Одеській області. Вітер у цей день буде штормовим - 15-20 м/с.

Прогноз погоди в Україні на 18 листопада / фото: meteoprog

У Києві 18 листопада також буде холодно та сухо. Температура повітря опуститься до 6-8 градусів тепла.

Прогноз погоди в Україні на 18 листопада / фото: meteoprog

Коли буде нове похолодання

Наталка Діденко зазначає, що посилення похолодання буде вже з 24 листопада.

"Тому без шапок не виходимо, шалики крутимо навколо шиї кілька разів, котів підгодовуємо подвійно, особливо кормами для здоров'я, блиску та шовку шерсті, думаємо про додаткове розумне утеплення, читаємо книжки, тримаємо рівновагу, підтримуємо власну культуру і, як завжди, донатами, наших золотих хлопців і дівчат!" - зазначила вона.

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що погода в Україні 13 листопада буде прохолодно та дощитиме. Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності. У західних областях прогнозують туман з видимістю 200-500 м.

Діденко прогнозувала, що 13 листопада температура повітря протягом дня найвищою очікується у південній частині та на заході України, +9…+13 градусів, на решті території +7…+11 градусів.

Крім цього, синоптик Ігор Кібальчич заявляв, що завдяки надходженню теплої повітряної маси середземноморського походження, температурний фон протягом тижня прогнозується суттєво вищим за кліматичну норму.

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

