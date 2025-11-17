Ціни на яйця різко підскочать: українцям назвали нову рекордну вартість

Важливе із заяв Марчука:
- Є кілька факторів, що впливають на зростання цін на яйця
- Подорожчання яєць відбудеться щонайменше на 10%
Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук прокоментував ситуацію з можливим подорожчанням яєць в Україні.
В інтерв'ю Главреду він погодився з думкою про те, що на збільшення цін на яйця, серед іншого, вплине зростання цін на електроенергію, а також сезонні чинники.
"До подорожчання яєць також призведе зростання цін на корми. Адже сьогодні на ринках починає зростати ціна зокрема на кукурудзу, яка є одним з основних інгредієнтів кормової бази", - зазначив експерт.
Він також пояснив, що цей момент відіграватиме значну роль у процесі ціноутворення.
Марчук також підтвердив прогноз про те, що подорожчання яєць відбудеться щонайменше на 10%, а, найімовірніше, воно буде більш значним.
Зростання цін: думка експерта
Заступник керівника Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук заявив, що восени вартість яєць може піднятися приблизно на 10%. Однак таке подорожчання можливе лише за умови збільшення тарифів на електроенергію. Наразі ж, за його словами, ситуація на ринку залишається стійкою і не викликає тривог.
Про персону: Денис Марчук
Денис Марчук - це заступник голови Всеукраїнської агарної ради, керівник Центрального апарату Аграрної партії України (2016 р.), заступник голови Аграрної партії України (2016-2017 рр.). У 2015 році координатор проекту "Аналітична платформа АПК".
