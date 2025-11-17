Ціни на яйця різко підскочать: українцям назвали нову рекордну вартість

На збільшення цін на яйця, серед іншого, вплине зростання цін на електроенергію, а також сезонні чинники, каже Денис Марчук.

В Україні прогнозують зростання цін на яйця / Колаж: Главред, фото: pixabay, pexels

Важливе із заяв Марчука:

Є кілька факторів, що впливають на зростання цін на яйця

Подорожчання яєць відбудеться щонайменше на 10%

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук прокоментував ситуацію з можливим подорожчанням яєць в Україні.

В інтерв'ю Главреду він погодився з думкою про те, що на збільшення цін на яйця, серед іншого, вплине зростання цін на електроенергію, а також сезонні чинники.

"До подорожчання яєць також призведе зростання цін на корми. Адже сьогодні на ринках починає зростати ціна зокрема на кукурудзу, яка є одним з основних інгредієнтів кормової бази", - зазначив експерт.

Він також пояснив, що цей момент відіграватиме значну роль у процесі ціноутворення.

Марчук також підтвердив прогноз про те, що подорожчання яєць відбудеться щонайменше на 10%, а, найімовірніше, воно буде більш значним.

Зростання цін: думка експерта

Заступник керівника Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук заявив, що восени вартість яєць може піднятися приблизно на 10%. Однак таке подорожчання можливе лише за умови збільшення тарифів на електроенергію. Наразі ж, за його словами, ситуація на ринку залишається стійкою і не викликає тривог.

Зміна цін на продукти - новини за темою

Нагадаємо, Главред раніше писав, що в Україні найбільше споживають курятину, далі свинину і яловичину, при цьому ціни на м'ясо постійно зростають. Свинина подорожчала через подорожчання живої ваги свиней і втрати поголів'я через африканську чуму.

Раніше повідомлялося, що в українських супермаркетах подешевшало вершкове масло. Пачка "Селянського" 72,5% (200 г) коштує в середньому 107,32 грн, тоді як у липні вона коштувала 115,87 грн.

Як ішлося раніше в повідомленні, середньозважена ціна молока в Україні становить 17,20 грн/кг без ПДВ, що на 1,20 грн більше, ніж раніше. Подорожчання пояснюють зростанням попиту від виробників сирів і кондитерських виробів.

Про персону: Денис Марчук Денис Марчук - це заступник голови Всеукраїнської агарної ради, керівник Центрального апарату Аграрної партії України (2016 р.), заступник голови Аграрної партії України (2016-2017 рр.). У 2015 році координатор проекту "Аналітична платформа АПК".

