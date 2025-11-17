Комітет Ради прийняв рішення щодо Галущенка на тлі корупції в енергетиці

Головне:
- Комітет ВР рекомендує парлпменту розглянути відставку Германа Галущенка
- Рішення про звільнення міністра можуть ухвалити цього тижня
Комітет Верховної Ради України з питань правової політики рекомендує парламенту розглянути питання відставки Германа Галущенка з посади міністра юстиції та прийняти відповідне рішення. Про це повідомили у Telegram Верховної Ради України.
До парламенту 12 листопада надійшло подання прем’єр-міністра України про звільнення Галущенка, а також особиста заява самого міністра з проханням піти у відставку.
Народні депутати наголошують, що рішення про відставку міністра юстиції може бути ухвалене вже на поточному сесійному тижні.
Зазначимо, що Герман Галущенко вперше став міністром у квітні 2021 року. Тоды Верховна Рада призначила його главою Міністерства енергетики України.
Після відставки прем’єр-міністра Дениса Шмигаля 16 липня та формування нового уряду під керівництвом Юлії Свириденко, Галущенко залишив енергетичне відомство і був призначений міністром юстиції України.
Як відреагували в ОП на корупційний скандал
Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що корупція є невід’ємною частиною економіки.
"Будь-який корупційний кейс завжди викликає, м'яко кажучи, максимально емоційні реакції, і це правильно... Але і в ліберальних демократіях, і в авторитарних системах такі кейси відбуваються. Тобто корупція, на жаль, є невід'ємною частиною сучасної економіки", - сказав він.
За його словами, Україна демонструє оперативну та жорстку реакцію на гучні корупційні скандали.
Операція НАБУ "Мідас" - новини за темою
НАБУ та САП протягом 15 місяців проводили операцію "Мідас", під час якої здійснено понад 70 обшуків. За даними розслідування, у масштабній корупційній схемі брали участь високопосадовці, політики та бізнесмени.
Вони впливали на АТ НАЕК "Енергоатом" й отримували неправомірну вигоду від контрагенті в у розмірі 10-15% від вартості контрактів.
13 листопада президент Зеленський підписав указ про санкції проти фігурантів справи Тимура Міндіча та Олександра Цукермана. Бізнесменам заборонено вести бізнес в Україні, заблоковано активи, обмежено торгівлю, участь у держзакупівлях і приватизації.
Як повідомляв Главред, 12 листопада міністр енергетики Світлана Гринчук подала у відставку. А 14 листопада Зеленський виключив з РНБО міністра енергетики Світлану Гринчук і міністра юстиції Германа Галущенка.
Про джерело: Верховна Рада України
Верховна Рада України (ВРУ) — єдиний законодавчий орган державної влади України, який має колегіальну будову та складається з 450 народних депутатів України, обраних терміном на п'ять років на основі загального, рівного та прямого виборчого права шляхом таємного голосування, пише Вікіпедія.
