Уряд розпочав повне перезавантаження управління в енергетиці: з’явилися подробиці

Інна Ковенько
17 листопада 2025, 14:45
Ключова задача компаній - оновлення менеджменту через формування нового складу наглядових рад.
Уряд розпочав повне перезавантаження управління в енергетиці
Уряд розпочав повне перезавантаження управління в енергетиці / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Офіс президента України

Коротко про головне:

  • Уряд продовжує перезавантажувати управління сферою енергетики
  • На засіданні затвердили план дій для оновлення складу наглядових рад держкомпаній
  • Першочергова задача цього тижня - затвердити нову наглядову раду "Енергоатома"

Кабінет міністрів України продовжує повне перезавантаження управління енергетичного сектору після масштабного корупційного скандалу.

На засіданні уряду затвердили план дій для оновлення складу наглядових рад та виконавчих органів державних компаній паливно-енергетичного комплексу. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

"Ключова задача - оновлення менеджменту через формування нового складу наглядових рад усіх державних компаній енергетичного сектору", - йдеться у повідомленні.

Перелік компаній, які мають оновити наглядові ради та виконавчі органи:

  • НАЕК "Енергоатом": формування нового складу наглядової ради;
  • НАК "Нафтогаз": конкурсний відбір до наглядової ради, формування виконавчих органів Групи Нафтогаз (АТ "Укргазвидобування", АТ "Укрнафта", ТОВ "Газорозподільчі мережі України");
  • ПрАТ "Укргідроенерго": призначення представника держави до складу наглядової ради, конкурс на посаду голови виконавчого органу;
  • ТОВ "Оператор ГТС України": оновлення представника держави у складі наглядової, завершення конкурсу на посаду голови виконавчого органу;
  • НЕК "Укренерго": оновлення представника держави у складі наглядової ради;
  • ПАТ "Центренерго", АТ "Енергетична компанія України", АТ "Українські розподільчі мережі", АТ "Регіональні електричні мережі", Нижньодністровська ГЕС, Кременчуцька ТЕЦ - формування нового складу наглядових рад;
  • ДП "Гарантований покупець": перетворення з державного підприємства в акціонерне товариство, формування нового складу наглядової ради;

Зазначається, що підприємства мають також оновити статути, положення про наглядову раду та положення про принципи формування наглядової ради господарських товариств енергетичної галузі відповідно до керівних принципів Організації економічного співробітництва та розвитку з корпоративного управління на підприємствах державної форми власності.

"Першочергова задача цього тижня - затвердити нову наглядову раду "Енергоатома". Координує виконання цього плану Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України. Про стан виконання плану звітуватимемо регулярно", - додала Свириденко.

Операція НАБУ "Мідас" - новини за темою

Як повідомляв Главред, НАБУ та САП протягом 15 місяців проводили масштабну антикорупційну операцію під назвою "Мідас", у межах якої правоохоронці здійснили понад 70 обшуків.

За даними розслідування, учасники злочинної організації, серед яких високопосадовці, політики та бізнесмени, створили масштабну корупційну схему впливу на стратегічні державні підприємства, зокрема на АТ "НАЕК "Енергоатом". Організація систематично отримувала неправомірну вигоду від контрагентів "Енергоатому" у розмірі 10-15% від вартості контрактів.

13 листопада президент Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти бізнесменів Тимура Міндіча та Олександра Цукермана, які фігурують у справі про корупцію в "Енергоатомі". Санкції передбачають заборону на ведення бізнесу в Україні, блокування активів, обмеження торговельних операцій, а також заборону участі у державних закупівлях та приватизації.

Міністр енергетики Світлана Гринчук 12 листопада подала у відставку. А 14 листопада Зеленський оновив склад РНБО. Із Ради нацбезпеки і оборони виключено Гринчук і міністра юстиції Германа Галущенка.

Про персону: Юлія Свириденко

Свириденко Юлія Анатоліївна у вересні 2019 року призначена на посаду заступника Міністра, а з липня 2020 року – першого заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Указом Президента України 22 грудня 2020 року призначена Заступником Керівника Офісу Президента України. А 4 листопада 2021 р. призначена на посаду Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економіки України, йдеться на сайті Кабміну.

17 липня 2025 року призначена на посаду прем'єр-міністра України.

Володимир Зеленський Энергоатом Укренерго НАБУ
