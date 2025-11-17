Під Одесою знайшли унікальну рослину, яку подають у ресторанах Нідерландів

В Україні унікальна рослина росте на мокрих солончаках лиманів і морському узбережжі.

https://glavred.net/sad-ogorod/pod-odessoy-nashli-unikalnoe-rastenie-kotoroe-podayut-v-restoranah-niderlandov-10716161.html Посилання скопійоване

У Нідерландах із солероса роблять салати / колаж: Главред, фото: скріншоти

Коротко:

Серед тварин харчуватися цією рослиною "охочих немає"

У Нідерландах із солероса роблять салати, які подають у ресторанах

На півдні Одеської області, зокрема на території Національного природного парку "Тузловські лимани", росте цікава і дуже корисна рослина - солерос трав'янистий, яку в деяких країнах використовують для приготування салатів. Такі страви подають навіть у ресторанах.

Про це розповів доктор біологічних наук, співробітник парку Іван Русєв, який оприлюднив відповідне відео. На ньому можна побачити дуже красиву яскраву рослину, яка немов килим вкриває поверхню землі.

відео дня

За словами науковця, солерос - рід однорічних рослин родини амарантових (Amaranthaceae). В Україні росте один вид - солонець трав'янистий (Salicornia europaea L.) - на мокрих солончаках лиманів і морському узбережжі.

"Латинська назва рослини вказує на поєднання солі та виду самих гілочок: "сіль + ріг (рогоподібні гілки)", - пояснив учений.

Він зазначає, що Salicornia багата антиоксидантами, вітамінами, зокрема, аскорбіновою кислотою, а також містить мікроелементи - йод, магній.

Як уточнює Русєв, вміст і різноманітність солей і мікроелементів у траві залежить від місця її зростання і характеру засолення ґрунту.

За словами дослідника, серед тварин харчуватися цією рослиною "охочих немає", а ось люди в деяких країнах, зокрема в Нідерландах, роблять із неї салати, які подають навіть у ресторанах.

Інші новини про рослини

Раніше Главред розібрався, де має стояти квітка декабрист, як її правильно поливати і які прикмети пов'язані з цією кімнатною рослиною.

Кімнатні рослини у вазонах чудово доповнюють інтер'єр, але водночас потребують постійного догляду. Зокрема важливо, щоб листя рослин постійно блищало.

Орхідеї можуть радувати своїми квітами від одного до кількох разів на рік. Усе залежить не тільки від сорту, а й від того, наскільки правильний догляд отримує рослина.

Вас також може зацікавити:

Солерос трав'янистий Солерос трав'янистий - це однорічна трав'яниста рослина родини амарантових, також відома як салікорнія. Вона росте на засолених ґрунтах біля морів, солоних озер і в балках. У світі налічується понад два десятки видів солонця. Зокрема, солончак європейський культивують і вживають у їжу, за консистенцією та смаком він нагадує молоді пагони спаржі або шпинату. Іноді його додають у салати в сирому вигляді, але частіше попередньо проводять термічну обробку (наприклад, відварюють або готують у мікрохвильовій печі), після чого заправляють вершковим маслом або оливковою олією. Рослина містить у собі достатньо солі - тому її, як правило, не солять. Готову страву зазвичай подають до риби або морепродуктів як гарнір.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред