'Росіяни розширили зону контролю': у ЗСУ назвали 'найгарячішу' точку фронту

Ситуація біля Вовчанська зараз, імовірно, одна з найбільш напружених на всьому фронті, каже Віктор Трегубов.

Названо найгарячіший напрямок фронту / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Головне:

Російські війська продовжують тиснути і намагаються просунутися вперед

Росіянам вдалося кілька днів тому розширити зону контролю

На Вовчанському напрямку обстановка залишається вкрай важкою: російські війська продовжують тиснути і намагаються просунутися вперед, зокрема в районі Синельникового.

Про це в ефірі розповів начальник управління комунікації Об'єднаних сил Віктор Трегубов, повідомляє Укрінформ.

За його словами, ситуація біля Вовчанська зараз, імовірно, одна з найбільш напружених на всьому фронті. Російські підрозділи активно намагаються поліпшити свої позиції, включно з територією поруч із містом і поблизу села Синельникове.

Він уточнив, що зруйнованість Вовчанська і неможливість повноцінно обладнати оборонні рубежі ускладнюють становище українських захисників, проте сили оборони утримують лінію. Складнощі також зберігаються і на Великобурлуцькому напрямку.

"Росіянам вдалося кілька днів тому розширити зону контролю, але далі пройти вони не змогли", - повідомив він.

Крім того, Трегубов зазначив, що на Лиманському напрямку окупанти робили спроби збільшити свій плацдарм біля міста Лиман.

Бої на Харківщині: дані військових

Підрозділи Сил оборони України змогли відкинути російські війська з північних районів Куп'янська на Харківщині, проте обстановка в місті все ще залишається напруженою. Про це повідомив начальник управління комунікації угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов.

За його словами, українські військові провели кілька успішних контратак на півночі міста і зуміли витіснити противника, але ситуація залишається нестабільною.

Про персону: Віктор Трегубов Віктор Трегубов - український журналіст, блогер, публіцист і громадсько-політичний діяч. Спікер оперативно-стратегічного угруповання Збройних сил України "Дніпро". Як журналіст працював у таких виданнях, як Вечірні вісті, Экономические известия, Газета 24, Главред і Дзеркало тижня. Також співпрацював із сайтом Слово і Діло та журналом Фокус. Брав участь у Помаранчевій революції та Революції Гідності. У 2015-2016 роках у званні молодшого лейтенанта проходив службу у Збройних силах України. Учасник російсько-української війни на сході України, пише Вікіпедія.

