'Росіяни розширили зону контролю': у ЗСУ назвали 'найгарячішу' точку фронту

Головне:
- Російські війська продовжують тиснути і намагаються просунутися вперед
- Росіянам вдалося кілька днів тому розширити зону контролю
На Вовчанському напрямку обстановка залишається вкрай важкою: російські війська продовжують тиснути і намагаються просунутися вперед, зокрема в районі Синельникового.
Про це в ефірі розповів начальник управління комунікації Об'єднаних сил Віктор Трегубов, повідомляє Укрінформ.
За його словами, ситуація біля Вовчанська зараз, імовірно, одна з найбільш напружених на всьому фронті. Російські підрозділи активно намагаються поліпшити свої позиції, включно з територією поруч із містом і поблизу села Синельникове.
Він уточнив, що зруйнованість Вовчанська і неможливість повноцінно обладнати оборонні рубежі ускладнюють становище українських захисників, проте сили оборони утримують лінію. Складнощі також зберігаються і на Великобурлуцькому напрямку.
"Росіянам вдалося кілька днів тому розширити зону контролю, але далі пройти вони не змогли", - повідомив він.
Крім того, Трегубов зазначив, що на Лиманському напрямку окупанти робили спроби збільшити свій плацдарм біля міста Лиман.
Бої на Харківщині: дані військових
Підрозділи Сил оборони України змогли відкинути російські війська з північних районів Куп'янська на Харківщині, проте обстановка в місті все ще залишається напруженою. Про це повідомив начальник управління комунікації угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов.
За його словами, українські військові провели кілька успішних контратак на півночі міста і зуміли витіснити противника, але ситуація залишається нестабільною.
Ситуація на фронті - новини за темою
Раніше повідомлялося про те, що ключова траса росіян до Покровська на межі обвалення. Росіяни втратили можливість використовувати трасу для просочування в Покровськ на легкій техніці.
Як повідомлялося раніше, Олександр Сирський спростував "блокування" Сил оборони в Покровську і Куп'янську. Заяви пропаганди РФ про нібито "блокування" Сил оборони в Покровську, як і в Куп'янську, не відповідають дійсності, підкреслив Олександр Сирський.
Нагадаємо, Главред писав, що воїни 73 морського центру Сил спеціальних операцій ЗСУ успішно розгромили позиції російських окупантів на Північно-Слобожанському напрямку.
Інші новини:
- "Зеленка" стала пасткою: бійці ЗСУ провели зухвалу операцію на одному з напрямків
- Окупанти намагалися прорвати оборону: у Генштабі повідомили останні новини з фронту
Про персону: Віктор Трегубов
Віктор Трегубов - український журналіст, блогер, публіцист і громадсько-політичний діяч. Спікер оперативно-стратегічного угруповання Збройних сил України "Дніпро".
Як журналіст працював у таких виданнях, як Вечірні вісті, Экономические известия, Газета 24, Главред і Дзеркало тижня. Також співпрацював із сайтом Слово і Діло та журналом Фокус.
Брав участь у Помаранчевій революції та Революції Гідності.
У 2015-2016 роках у званні молодшого лейтенанта проходив службу у Збройних силах України. Учасник російсько-української війни на сході України, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред