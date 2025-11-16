Відключатимуть увесь день: Укренерго оприлюднило нові графіки на 17 листопада

В компанії наголосили, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись.

Відключення світла 17 листопада / Колаж: Главред, фото УНІАН

Що відомо:

Завтра в усіх регіонах України вимикатимуть світло

Графіки відключень триватимуть з 00:00 до 23:59

Обсяг відключень складатиме від 1 до 4 черг

В Україні через складну ситуацію в енергосистемі продовжують діяти обмеження споживання електроенергії. Як повідомляє Укренерго, графіки погодинних відключень заплановані і на понеділок, 17 листопада.

У компанії зазначають, що завтра у всіх регіонах України введуть заходи обмеження споживання через наслідки масштабних ракетно-дронових атак Росії на енергетичну інфраструктуру.

За інформацією відомства, графіки відключення діятимуть з 00:00 до 23:59 і передбачатимуть погодинні перерви в електропостачанні обсягом від 1 до 4 черг. Крім того, у цей час для промислових споживачів запровадять додаткові обмеження потужності.

В "Укренерго" підкреслили, що час і обсяг відключень можуть змінюватися залежно від ситуації, тому громадянам рекомендують стежити за оновленнями на офіційних сторінках своїх обленерго.

Черги відключень світла / Інфографіка: Главред

Ризики для енергосистеми - думка експерта

Енергетичний експерт, президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар оцінив поточний стан української енергосистеми напередодні осінньо-зимового періоду та спрогнозував можливі ризики для її стабільності.

За словами фахівця, Росія змінила тактику атак, зосередившись не на масштабних ударах, а на локальних енергооб’єктах у прикордонних і прифронтових регіонах. Такий підхід, на думку експерта, робить окремі області більш уразливими до перебоїв з електропостачанням.

Під підвищеним ризиком нині залишаються Чернігівська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська та Запорізька області, де можливі нові цілеспрямовані атаки на критичну інфраструктуру.

Відключення світла в Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, масовані ракетно-дронові атаки Росії на українську енергосистему протягом останніх двох місяців спричинили значні втрати потужності. Через це в країні запроваджують графіки відключення електроенергії для забезпечення стабільності системи.

В Україні 15 листопада діють погодинні обмеження. Протягом доби електроенергія вимикається за схемою від 1,5 до 3,5 черг, залежно від регіону та потужності споживання.

Колишній міністр палива та енергетики Іван Плачков попередив про реальну загрозу масштабних відключень. Він зазначив, що енергосистема перебуває у критичному стані, і за певних умов країна може опинитися в тотальному блекауті, коли світла може не бути до 20 годин на добу.

Також важливо:

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

