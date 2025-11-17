Чи перерахують субсидії через "Зимову підтримку": офіційне пояснення для українців

Про що йдеться:
- Українці вже подали понад пів мільйона заявок на програму "Зимова підтримка"
- Ц я допомога не вплине на нарахування житлових субсидій.
- Кошти нараховуватимуть протягом десяти днів після подання заявки через застосунок "Дія"
У суботу, 15 листопада 2025 року, українці оформили понад пів мільйона заявок на отримання грошової допомоги в межах державної програми "Зимова підтримка".
Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі. Головне питання, яке хвилювало громадян, стосувалося житлових субсидій: чи вплине додаткова тисяча гривень на їхнє нарахування. Президент запевнив, що програма є окремою формою допомоги і жодним чином не вплине на субсидії.
"Отримання цих грошей не впливає на нарахування субсидій: зимова підтримка – це додаткова форма підтримки", - наголосив Зеленський.
Що передбачає програма
Окрім одноразової виплати у 1 000 гривень, держава планує:
- запровадити фіксовані зимові тарифи на електроенергію та газ;
- профінансувати імпорт газу;
- збільшити резерви обладнання для оперативних ремонтів після руйнувань від російських атак.
Як отримати допомогу
Заявку можна подати через мобільний застосунок "Дія". Для цього потрібно зайти в розділ "Сервіси", обрати "Зимова підтримка", перевірити персональні дані та підтвердити перебування в Україні. Після подання заяви кошти нараховуються протягом десяти днів.
Нагадаємо, президент України доручив уряду запустити комплексну програму зимової підтримки, яка почне діяти вже в грудні. Українці отримають пряму грошову допомогу, яку можна витратити на комунальні послуги, ліки, продукти та базові потреби.
Прем'єр-міністр Юлія Свириденко наголосила, що з 15 листопада до 24 грудня українці можуть подати заявку на державну допомогу. Кошти можна витратити на комуналку, ліки, продукти, книги, поштові послуги, благодійність та підтримку армії.
Як повідомляв Главред, 15 листопада в Україні стартувала президентська програма "Зимова підтримка". Українці можуть отримати разову допомогу 1000 грн через "Дію" або Укрпошту. Кошти потрібно витратити до 30 червня 2026-го.
Про персону: Юлія Свириденко
Свириденко Юлія Анатоліївна у вересні 2019 року призначена на посаду заступника Міністра, а з липня 2020 року – першого заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.
Указом Президента України 22 грудня 2020 року призначена Заступником Керівника Офісу Президента України. А 4 листопада 2021 р. призначена на посаду Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економіки України, йдеться на сайті Кабміну.
17 липня 2025 року призначена на посаду прем'єр-міністра України.
