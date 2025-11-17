Чи перерахують субсидії через "Зимову підтримку": офіційне пояснення для українців

"Зимова підтримка" - це додаткова допомога населенню від держави.

https://glavred.net/ukraine/pereschitayut-li-subsidii-iz-za-zimney-podderzhki-oficialnoe-obyasnenie-dlya-ukraincev-10716260.html Посилання скопійоване

Чи вплине "Зимова підтримка" на субсидії / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Київська ОВА

Про що йдеться:

Українці вже подали понад пів мільйона заявок на програму "Зимова підтримка"

Ц я допомога не вплине на нарахування житлових субсидій.

Кошти нараховуватимуть протягом десяти днів після подання заявки через застосунок "Дія"

У суботу, 15 листопада 2025 року, українці оформили понад пів мільйона заявок на отримання грошової допомоги в межах державної програми "Зимова підтримка".

відео дня

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі. Головне питання, яке хвилювало громадян, стосувалося житлових субсидій: чи вплине додаткова тисяча гривень на їхнє нарахування. Президент запевнив, що програма є окремою формою допомоги і жодним чином не вплине на субсидії.

"Отримання цих грошей не впливає на нарахування субсидій: зимова підтримка – це додаткова форма підтримки", - наголосив Зеленський.

Що передбачає програма

Окрім одноразової виплати у 1 000 гривень, держава планує:

запровадити фіксовані зимові тарифи на електроенергію та газ;

профінансувати імпорт газу;

збільшити резерви обладнання для оперативних ремонтів після руйнувань від російських атак.

Як отримати допомогу

Заявку можна подати через мобільний застосунок "Дія". Для цього потрібно зайти в розділ "Сервіси", обрати "Зимова підтримка", перевірити персональні дані та підтвердити перебування в Україні. Після подання заяви кошти нараховуються протягом десяти днів.

Зимова єПідтримка - новини за темою

Нагадаємо, президент України доручив уряду запустити комплексну програму зимової підтримки, яка почне діяти вже в грудні. Українці отримають пряму грошову допомогу, яку можна витратити на комунальні послуги, ліки, продукти та базові потреби.

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко наголосила, що з 15 листопада до 24 грудня українці можуть подати заявку на державну допомогу. Кошти можна витратити на комуналку, ліки, продукти, книги, поштові послуги, благодійність та підтримку армії.

Як повідомляв Главред, 15 листопада в Україні стартувала президентська програма "Зимова підтримка". Українці можуть отримати разову допомогу 1000 грн через "Дію" або Укрпошту. Кошти потрібно витратити до 30 червня 2026-го.

Також варто прочитати:

Про персону: Юлія Свириденко Свириденко Юлія Анатоліївна у вересні 2019 року призначена на посаду заступника Міністра, а з липня 2020 року – першого заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Указом Президента України 22 грудня 2020 року призначена Заступником Керівника Офісу Президента України. А 4 листопада 2021 р. призначена на посаду Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економіки України, йдеться на сайті Кабміну. 17 липня 2025 року призначена на посаду прем'єр-міністра України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред