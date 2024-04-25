Чи буде масове вислання призовників: що кажуть юристи та чи підтримують у ЄС

На які заходи європейські країни підуть і чи чекати на роздачу повісток за кордоном - про це та інше читайте у нашому матеріалі.

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Обмеження за кордоном - кого стосуються, чи є винятки / Колаж Главреда. Фото: УНІАН, скріншот відео

24 квітня натовп українців влаштував "мітинг" у паспортному сервісі ДП "Документ" у Варшаві - люди вимагали віддати замовлені паспорти, або повернути гроші. Усе через нещодавні обмеження МЗС України на отримання закордонних паспортів за кордоном для чоловіків від 18 до 60 років. Разом з тим, деякі країни Європи вже висловилися "за" сприяння поверненню українських військовозобов'язаних на Батьківщину.

Чи чекати масової висилки призовників в Україну, чи законно це взагалі і що кажуть із цього приводу в керівництві ЄС - читайте на Главреді.

Ухилянти опиняться в "пастці"

Услід за розпорядженням МЗС про припинення консульських послуг для чоловіків призовного віку (до оновлення всіх даних військового обліку - матеріал про це читайте на Главреді) Кабмін увечері 24 квітня опублікував ще одну постанову.

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Згідно з документом, тепер усі чоловіки від 18 до 60 років (тобто ті, хто підпадають під мобілізацію) зможуть отримати паспорт громадянина України або закордонний паспорт тільки в Україні, за кордон такі документи висилати не будуть. Простіше кажучи, військовозобов'язаним, які залишили Україну, для отримання таких послуг доведеться повертатися на Батьківщину. Ті, хто нелегально пробрався в ЄС, опиняться вдома в "пастці".

Виняток тут - чоловіки, у яких є дозвіл на перетин кордону.

Обмеження, що стосуються тих, хто виїхав за кордон, зачепили і саму Україну. До прикладу, напередодні в мережі обурювалися великими чергами охочих оновити дані в київському ТЦК.

У Києві черги біля військкомату / фото: Facebook

Деякі країни вже погодилися депортувати призовників

Першою позитивно щодо українських обмежень висловилася Польща. Міністр оборони країни Владислав Косиняк-Камиш зазначив, що "будь-яка підтримка можлива" в разі отримання відповідного запиту від України. Поки що невідомо, як саме Варшава має намір реалізувати таку "висилку". Хоча сам міністр уточнював, що йдеться про українців, які втратять право залишатися в Польщі після закінчення терміну дії паспорта.

Підтримає відправлення додому українських військовозобов'язаних і Литва - до цієї категорії біженців будуть застосовані різні види обмежень, зокрема фінансові. Але, наголосив глава Міноборони Лаурінас Кащюнас, у цьому питанні Вільнюс орієнтуватиметься на те, яке рішення ухвалить Варшава.

А ось Німеччина щодо цього непоступлива. Німецька влада залишає за українськими біженцями право жити в Німеччині навіть із недійсним паспортом. Як пояснили DW у берлінському сенаті, для посвідчення потрібна хоч якась можливість встановити особу.

Для поїздок за кордон замість паспорта також можна отримати проїзний документ - "але у виняткових випадках", коли є вагома причина для поїздки. Такі запити ретельно перевіряють.

У Єврокомісії з приводу нових обмежень для українських військовозобов'язаних поки що чітко не висловлюються - зазначили лише, що "взяли до уваги" рішення МЗС.

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони та безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Чого чекати українським чоловікам за кордоном

Відправлення додому українських чоловіків, які виїхали, не буде, упевнений юрист Роман Єделєв. У коментарі hromadske він послався на протокол Європейської конвенції з прав людини, яка прямо забороняє масові висилки іноземців.

"Одразу з'являється ідея про депортацію, про те, що українських чоловіків у Польщі чи в Литві хапатимуть і везтимуть на кордон, передаватимуть прикордонникам чи комусь іншому. Так воно не буде відбуватися. Європейська конвенція про права людини має додатковий протокол, який забороняє масові висилки іноземців", - сказав юрист.

Водночас українцям призовного віку уряди окремих країн ЄС справді можуть "урізати" права (наприклад, на держпослуги чи соцдопомогу).

Закон про мобілізацію - основні положення / Інфографіка: Главред

Відомо також, що українцям не будуть роздавати за кордоном повістки, оскільки це "виглядає нереальним". З цього приводу вже з'явився коментар Міноборони.

У МО України зазначили, що військовозобов'язаним доведеться оновити дані військового обліку, але для цього не обов'язково їхати в Україну - усю процедуру можна пройти або в консульських установах, або в "електронному кабінеті" призовника, який запрацює, за оптимістичними прогнозами, у червні 2024 року.

Матеріал підготувала: Яна Ставська

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