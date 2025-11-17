Купа літаків, ракет і ППО: Зеленський розкрив деталі історичної угоди з Францією

Україна і Франція підписали декларацію про співпрацю у сфері обороноздатності.

Зеленський і Макрон підписали угоду про посилення України / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Що відомо:

Зеленський і Макрон підписали декларацію про співпрацю

Україна отримає від Франції літаки, системи ППО та ракети

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Еммануелем Макроном і підписали декларацію про співпрацю у сфері придбання Україною оборонного обладнання. Подробиці угоди розкрив президент.

Україна зможе придбати військове обладнання з французької оборонної промисловості та технологічної бази:

100 літаків Rafale F4 до 2035 року для бойової авіації України,

системи ППО SAMP-T,

радари до систем ППО,

ракети класу "повітря-повітря" та авіабомби.

Також країни домовилися про спільне виробництво дронів-перехоплювачів і розвитком критичних технологій і компонентів, які будуть інтегровані в українські безпілотники.

"Нові літаки, нове посилення, нові кроки для зміцнення нашої армії і нашої країни. Я дуже вдячний Франції, президенту Емманюелю Макрону, усьому французькому народу", - зазначив президент.

Літаки та зброя для України - новини за темою

Як повідомляв Главред, Україна підписала угоду зі Швецією про придбання від 100 до 150 багатоцільових винищувачів Gripen. Президент Зеленський і прем'єр Швеції Крістерссон домовилися про наміри постачання літаків, які дозволять зміцнити повітряні сили України.

Також Зеленський заявив 23 жовтня, що в Україні поки що немає крилатих ракет Tomahawk, але вони можуть з'явитися.

Крім цього, остаточного рішення щодо Томагавків для України не ухвалено. Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Трамп "почув" запит України, однак стурбований питаннями безпеки США.

Інші новини:

Що передбачає ініціатива Макрона щодо миротворчої місії в Україні Президент Франції Еммануель Макрон висловив ідею розгорнути європейські війська для забезпечення дотримання режиму припинення вогню та гарантування безпеки в разі досягнення мирної угоди між Україною та Росією. Ця пропозиція обговорюється на рівні Європейського Союзу і передбачає участь країн-членів у формуванні миротворчого контингенту.

