'Досить осуджувати': Нікітюк відверто заговорила про сурогатне материнство

Лесю Нікітюк підозрювали у користуванні послугами сурогатної матері.

https://glavred.net/stars/hvatit-osuzhdat-nikityuk-otkrovenno-zagovorila-o-surrogatnom-materinstve-10716149.html Посилання скопійоване

Леся Нікітюк про сурогатне материнство / колаж: Главред, фото: instagram.com, Леся Нікітюк

Ви дізнаєтесь:

Леся Нікітюк відреагувала на чутки, які поширювали про неї

Що вона відповіла на закид про сурогатне материнство

Українська телеведуча Леся Нікітюк емоційно розповіла, як на неї впливають чутки про особисте життя. В інтерв’ю "Клац" знаменитість зізналася, що її дуже дратували розмови про те, що нібито її сина народила сурогатна матір.

Ведуча зазначила, що вже багато років її переслідує питання "коли вже весілля?". За словами Лесі, ця тема перетворилася на справжній психологічний тиск.

відео дня

"Запитання „коли вже весілля?" мені ставлять років п’ятнадцять. І весело, і сумно спостерігати, як люди реагують на мій сімейний статус. Коли з’явився Дмитро, усі одразу почали писати: "О, нарешті!". Бо якщо я не показую стосунків, то, виявляється, автоматично самотня. Найчастіше таке питають літні жінки. Це тиск. Чому я маю жити за їхніми порадами? Я навіть іноді почувалася винною, що не виправдовую чужих очікувань. Але якщо подумати — якого біса?", — емоційно відреагувала Нікітюк.

Леся Нікітюк - син Оскар / фото: instagram.com, Леся Нікітюк

Цього року Леся вперше стала мамою у 37 років, народивши сина від військового Дмитра Бабчука. Та навіть така радісна подія не зменшила кількість хейту й пліток довкола ведучої. Нікітюк розповіла, що в її рідному Хмельницькому навіть почали ширити чутки, ніби вона "не сама народила", а вдалася до сурогатного материнства через вік.

"Дуже хочеться, щоб вони змінювалися. Бо це може бути боляче. Особливо, коли тебе обговорюють незнайомці. Уявіть: у Хмельницькому подруга нашої родини почула, як дві дівчини голосно обговорюють, що я народила, але "мабуть не сама, бо в 37 це вже стара, напевно то була сурогатна матір". Це принизливо", — поділилась ведуча.

Леся Нікітюк з нареченим Дмитром Бабчуком і сином / фото: instagram.com, Леся Нікітюк

Зірка висловила сподівання, що люди стануть делікатнішими у таких чутливих питаннях, як материнство, і перестануть засуджувати тих, хто прагне стати батьками в будь-якому віці.

"Хочу, щоб суспільство зрозуміло: бути незаміжньою у 37 — це ок. Народжувати в 37, у 40, у 45 — теж ок. Заморожувати яйцеклітини — ок. Досить осуджувати. Треба вчитись такту", — заявила Нікітюк.

Леся Нікітюк / інфографіка: Главред

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що російська балерина Анастасія Волочкова, яка підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, вирішила побороти свою алкогольну залежність у шоу "Зірки під крапельницею". Однак скандальна артистка швидко втекла з рехаб-проєкту.

Також відома українська співачка і колишня солістка гурту "ВІА Гра" Віра Брежнєва приїхала в Україну. У своїй фотодобірці артистка показала стильні луки, в яких виходила під час свого візиту в Україну, а також поділилася мальовничими локаціями на батьківщині.

Вас може зацікавити:

Про персону: Леся Нікітюк Леся Іванівна Нікітюк - українська телеведуча, журналістка, акторка, блогерка. Колишня ведуча телепередачі Орел та Решка. Після повномасштабного нападу Росії на Україну Леся Нікітюк почала випускати на Youtube пародійні пісні ("Сіла птаха", "Пісня про крейсер "Москва", а також - разом зі Степаном Гігою - "Цей сон"), повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред