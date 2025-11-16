Рус
"Цього Путін боїться найбільше": експерт назвав ідеальний сценарій завершення війни

Руслан Іваненко
16 листопада 2025, 22:51оновлено 17 листопада, 03:14
Експерт прогнозує, коли економічна стагнація та невдоволення еліти змусить Путіна змінити курс.
Аслунд пояснив, за яких умов російська еліта вирішить змінити владу / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, 61 окрема механізована Степова бригада

Коротко:

  • Аслунд назвав переворот у Росії ідеальним сценарієм завершення війни
  • Більшість воєн не закінчуються мирними угодами, каже експерт
  • США під керівництвом Трампа не могли суттєво вплинути на конфлікт

Шведсько-американський економіст та дипломат Андерс Аслунд вважає, що завершення війни в Україні могло б відбутися через переворот у Росії, який призведе до зміни влади. За його словами, більшість воєн не закінчуються шляхом переговорів. Про це він розповів в інтерв’ю телеканалу "Еспресо".

Аслунд нагадав приклад Першої світової війни, яка завершилася не мирною угодою, а революціями в Німеччині:

"Це, по суті, ідеальний сценарій для завершення нинішньої війни — падіння Путіна внаслідок внутрішнього перевороту в Москві. І саме цього Путін, очевидно, боїться найбільше".

Економічна стагнація та усвідомлення елітою шкоди

Експерт наголосив, що ключовим моментом стане усвідомлення російською елітою того, що дії Путіна йдуть всупереч інтересам країни: "Економічне зростання фактично зупинилося. Інфляція становить 8–10% і, ймовірно, зростатиме далі. Можливості для подорожей різко скоротилися. Економіка стагнує як фінансово, так і технологічно. Путін шкодить власному народові, і питання лише в тому, коли достатньо людей усвідомлять це і вирішать, що час йому піти".

За його словами, усунення Путіна стане природним завершенням війни, однак передбачити точний час цього процесу неможливо.

Роль США під керівництвом Трампа

Аслунд також зазначив, що США під керівництвом Дональда Трампа не могли б відігравати значної ролі у припиненні конфлікту: "Ми знаємо, що Трамп був готовий віддати Путіну решту Донецької області в обмін на щось абсолютно незрозуміле. Путін прагнув отримати територію, яку не зміг захопити силою, і сподівався просто отримати її від Трампа за столом переговорів. Саме таку роль Кремль відводив Трампу".

Коли Путін може зупинити війну – експертна думка

Військовий експерт та колишній співробітник СБУ Іван Ступак в ексклюзивному інтерв’ю "Главреду" зазначив, що нинішні дії російського президента Володимира Путіна не підпорядковуються логіці.

"Для нього принципово за будь-яку ціну дотиснути Україну", – підкреслив експерт.

За словами Ступака, зміна підходу Путіна можлива лише тоді, коли він сам усвідомить безперспективність війни та відсутність реальних результатів. Лише у цьому випадку, на думку експерта, може бути віддана команда зупинити наступальні дії.

Прогнози щодо закінчення війни - останні новини

Як писав Главред, Кирило Буданов закликав українців готуватися до того, що найближчі роки навряд чи будуть мирними. Водночас Буданов висловив сподівання, що повномасштабна війна Росії проти України може завершитися до кінця 2025 року.

Крім того, глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що ключовим завданням нинішнього етапу війни є позбавлення ілюзій - як власних, так і російських. За його словами, Путін буде змушений припинити агресію лише тоді, коли стане очевидним, що перемога на полі бою неможлива, а ціна продовження війни перевищує ціну її завершення.

Нагадаємо, що нардеп Федір Веніславський заявив, що війна в Україні поступово наближається до завершення. За його словами, цей процес може пришвидшити участь президента США Дональда Трампа, який прагне стати посередником у переговорах між Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним.

Про персону: Іван Ступак

Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.
Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

На смак від ікри не відрізниш: рецепт універсальної закуски з оселедця

13:37

Помер після матчу: перестало битись серце легенди збірної України з футболу

13:30

Учасниця "Холостяка" опинилася на межі зриву - що сталося

13:06

Які п'ять речей ніколи не можна побачити під час сну - вчені розкрили секрет

12:43

Долар "взяв розгін" на підвищення: що буде з курсом валюти найближчим часом

12:38

"Це не моє життя": відомий співак лікується у психотерапевта і назвав причину

12:31

Україна масовано вдарила вглиб Росії: Генштаб назвав цілі атаки та наслідкиВідео

12:26

Епштейн злив Трампа КремлюПогляд

11:59

Чому зірвались переговори Трампа і Путіна про завершення війни - названо причину

11:56

Гороскоп Таро на тиждень із 17 до 23 листопада: Тельцям - гроші, Рибам - прорив

