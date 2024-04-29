Навіть із відстрочкою: за новим законом обов'язково пошлють на ВЛК - Полтавський ТЦК

Відповідно до закону про мобілізацію, навіть українці, які мають право на відстрочку, все одно зобов'язані пройти військово-лікарську комісію, заявили в Полтавському обласному ТЦК.

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За новим законом обов'язково відправлять на комісію - Полтавський ТЦК / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Після набрання чинності новим законом про мобілізацію (18 травня) військовозобов'язані громадяни повинні прибути в ТЦК і СП (у просторіччі - військкомати) для уточнення своїх даних. А після цього їх обов'язково планують направити на ВЛК (навіть якщо їм надають відстрочку). Про це заявив представник Полтавського обласного ТЦК і СП майор Роман Істомін в інтерв'ю порталу Telegraf.

За словами офіцера, інформація про придатність до військової служби, яка визначається ВЛК, є одним із головних пунктів військово-облікових даних.

"Тому не потрібно цього боятися або звинувачувати ТЦК у незаконності такого напряму", - стверджує Істомін.

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За його словами, згідно з постановою Кабінету міністрів №1487, що затверджує правила військового обліку, про зміну персональних даних військовозобов'язаним треба повідомляти в семиденний термін після таких змін.

Далі каже Істомін, якщо в 60-денний термін після набрання законом про мобілізацію чинності людина не оновить свої дані в ТЦК, то на неї чекає покарання у вигляді штрафу.

"Норма, про яку ви запитуєте, ще не набула чинності, але якщо протягом відведеного часу не оновити дані, то це потягне за собою адміністративне покарання - громадянин отримає штраф за статтею 210 КУпАП, а якщо не зробити це протягом 60 днів після набрання чинності Законом, то буде застосовано статтю 210-1. Стаття 210 - порушення правил військового обліку. В особливий період нею передбачено штраф 50-100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 850-1700 гривень. А стаття 210-1 це вже порушення законодавства про мобілізацію. І штраф за це в особливий період уже 300-500 неоподатковуваних мінімумів (5,1 - 8,5 тисячі гривень). Звичайно, це значно відчутніше для гаманця пересічного громадянина", - підсумував він.

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, що 11 квітня Верховна Рада проголосувала за закон про мобілізацію. ВР України ухвалила в другому читанні скандальний законопроєкт про мобілізацію. Рішення підтримали 283 нардепи. Загалом народні депутати внесли 4294 поправок до запропонованого урядом законопроєкту про мобілізацію.

16 квітня президент України Володимир Зеленський підписав новий закон про мобілізацію. Згідно з чинним законодавством, новий закон набуде чинності через місяць після підписання главою держави. Закон вводить базову військову підготовку і виключає строкову службу.

Закон про мобілізацію офіційно опубліковано. 17 квітня закон про мобілізацію, військовий облік та проходження військової служби було опубліковано в офіційному виданні Верховної Ради. Відомо, що новий закон про мобілізацію набуде чинності 17 травня 2024 року.

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