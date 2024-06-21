За якої умови військовозобов'язані можуть не брати повістку: юристи відповіли

Громадянин має повне законне право не показувати документи, а негайно йти в укриття під час повітряної тривоги, кажуть юристи.

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Коли військовозобов'язані можуть не брати повістку: відповідь юриста / Колаж: Главред, фото: УП, facebook.com/GeneralStaff.ua

Єдину умову, за якої в будь-якому громадському місці, громадяни можуть відмовитися від перевірки документів (зокрема - військово-облікових) з боку працівників ТЦК у команді з поліцією - якщо раніше було оголошено повітряну тривогу. Про це розповіли в коментарі для порталу "ТСН" адвокати Роман Сімутін і Катерина Аніщенко.

"Ніхто не може ставити під загрозу життя і здоров'я людини. Над тим місцем, де людині вручають повістку, можуть збивати ракету. Якщо така ймовірність існує, то її, відповідно, не можна виключати. У такому разі дії громадянина (який повідомив, що прямує в укриття - Главред) будуть виправдані. Поставити під загрозу життя - це не може бути виправдано врученням повістки. Це право людини, яке не обговорюється", - каже Сімутін.

Своєю чергою, адвокат Аніщенко каже, що громадянин має повне законне право не показувати документи, а негайно йти в укриття під час повітряної тривоги.

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"А от уже перебуваючи в укритті, він має надати документи для підтвердження своїх даних", - каже вона.

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії у віці від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Закон про мобілізацію - головне

Нагадаємо, що 11 квітня Верховна Рада проголосувала за закон про мобілізацію. ВР України ухвалила в другому читанні скандальний законопроєкт про мобілізацію. Рішення підтримали 283 нардепи. Загалом народні депутати внесли 4294 поправок до запропонованого урядом законопроєкту про мобілізацію.

Згідно з новим законом про мобілізацію, який набув чинності 18 травня, військовозобов'язані громадяни мають прибути до ТЦК і СП для уточнення своїх даних. А після цього їх обов'язково планують направити на ВЛК (навіть якщо їм надають відстрочку). Інформація про придатність до військової служби, яка визначається ВЛК, є одним із головних пунктів військово-облікових даних.

Крім того, діятиме заборона на відправлення за межі України або передачу транспорту, який призначений для доукомплектування ЗСУ.

4 травня, набули чинності нові норми, що змінюють положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ. Відтепер скасовується статус "обмежено придатний", натомість чоловіків поділять на "придатних" і "непридатних".

Тим часом у МЗС України запровадили обмеження на отримання закордонних паспортів за кордоном для чоловіків від 18 до 60 років.

Військовозобов'язані, які отримали повістку, можуть звернутися не лише до ТЦК, а й до рекрутингового центру, де триває набір на службу до Сил оборони України.

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