Трамп захотів святкувати дні перемоги, як Путін: нардеп розніс ідею лідера США

Руслана Заклінська
17 листопада 2025, 13:42
87
Нардеп зазначив, що Трамп забагато намагається запозичити у Путіна, і в цьому немає нічого хорошого.
Трамп наслідує Путіна / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот з відео, facebook.com/WhiteHouse

Ключові тези нардепа:

  • Трамп забагато намагається запозичити у Путіна
  • Святкувати дні перемоги США у Першій світовій війні 11 листопада, а в Другій світовій - 8 травня недоречно
  • Російський досвід призвів до отруєння суспільства та нової агресії проти України

Ідея Дональда Трампа святкувати дні перемоги США у Першій і Другій світових війнах недоречна. У світі 11 листопада відзначається день пам’яті загиблих, а не перемоги, а 8 травня для США є дивною датою через фактичне завершення війни лише у вересні 1945 року. Про це в інтерв'ю Главреду розповів народний депутат України, історик та колишній голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В'ятрович.

"Трамп вкотре все наплутав. 11 листопада ніхто не відзначає день перемоги у Першій світовій війні, тому що важко говорити про святкування й перемоги після такої страшної війни. 11 листопада в світі відзначається день пам’яті, коли згадуються ті, хто загинув у роки Першої світової війни. А тоді загинули мільйони людей", - наголосив історик.

В'ятрович зазначив, що день пам’яті традиційно відзначають у Великобританії, Канаді, Австралії, Франції та інших країнах, але це зовсім не формат святкування перемоги.

Щодо Другої світової війни, В'ятрович називає пропозицію Трампа святкувати її перемогу 8 травня "дуже дивною". Історик наголосив, що війна тривала до вересня 1945 року.

"В цей період активну участь у ній брали американські вояки. Вони гинули в цій війні на фронтах у боротьбі з Японією. Тільки після ударів атомними бомбами по містах Хіросіма та Нагасакі дійшло до завершення цієї війни. Тому 8 травня в якості дня перемоги США у Другій світовій війні є дуже дивною і дуже недоречною датою", - заявив В'ятрович.

Історик підкреслив, що Трамп намагається запозичити підходи Володимира Путіна, але ставлення Москви до війни - це точно не той приклад, який варто наслідувати.

"Трамп забагато намагається запозичити у Владіміра Путіна з його абсолютно "совєцькими" концептами ставлення до війни. І в цьому немає нічого хорошого. Адже війна – це не привід для великих мілітаристських свят. У Росії все це зрештою призвело до отруєння суспільства, яке виявилося готовим до нової загарбницької війни. Тепер – проти України. Тому це точно не той приклад, який варто наслідувати, зокрема Сполученим Штатам Америки", - додав він.

Що змусить Путіна закінчити війну - думка експерта

Колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак в інтерв'ю Главреду зазначв, що змусити Путіна закінчити війну можуть кілька факторів. Експерт припускає, що Путіна може зупинити його особиста фізична втома.

"Коли він втомиться воювати, коли буде готовий махнути на все рукою, сказати: "До біса все, давайте зупинятися". Або, як варіант, Путін зупиниться, коли гроші стрімко закінчуватимуться у Росії, і в бюджеті їх реально не вистачатиме, і він це зрозуміє сам", - вважає він.

За прогнозом Ступака, війна може завершитися тільки тоді, коли сам Путін усвідомить безперспективність своїх дій або коли його ресурси і фізичні сили вичерпаються.

Відносини Трампа з Путіним - новини за темою

Як повідомляв Главред, Трамп скасував зустріч із Путіним через жорсткі вимоги РФ щодо України. Скасування саміту стало наслідком принципової позиції Росії.

Згодом президент США підтримав законопроєкт Сенату про жорсткі санкції проти країн, що торгують із Росією. Закон дозволить запроваджувати мита до 500% на імпорт з країн, що купують російські енергоносії і не підтримують Україну.

Крім цього, президент Фінляндії Александр Стубб назвав скасування зустрічі Трампа з Путіним у Будапешті стратегічною помилкою Росії. За його словами, Москва не була готова йти на поступки, тому перемовини не мали б сенсу.

Про персону: Володимир В'ятрович

Володимир В'ятрович – історик, публіцист, політик, громадський діяч, доктор філософії (кандидат історичних наук), народний депутат України IX скликання. Був головою Українського інституту національної пам'яті (2014-2019), головою вченої ради Центру досліджень визвольного руху (Львів), членом наглядової ради Національного музею-меморіалу жертв окупаційних режимів "Тюрма на Лонцького", ексдиректором архіву Служби безпеки України (2008-2010), пише Вікіпедія.

