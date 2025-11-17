"Син ріс без мене": відомий актор-воїн розкрив найскладніше на фронті

Актор Володимир Кравчук розповів про свою службу в ЗСУ.

Володимир Кравчук служить у ЗСУ / колаж: Главред, фото: instagram.com, Володимир Кравчук

Володимир Кравчук мобілізувався до ЗСУ

Що було найважчим для актора

Відомий український актор Володимир Кравчук розповів про труднощі, з якими стикнувся під час служби у Збройних Силах України. У інтерв'ю OBOZ.ua зірка стрічок "Кайдаші 2.0" та "Батьківські збори" зізнався, що найважчою для нього стала розлука з маленьким сином.

Володимир добровільно мобілізувався до ЗСУ на початку повномасштабного вторгнення. Актор зізнався, що приховував свою професію та не хотів ніяких поблажок через неї.

Володимир Кравчук- актор / фото: instagram.com, Володимир Кравчук

"Перший час майже нікому не казав, що я актор. Не хотілося якихось поблажок чи окремого ставлення. Щоб не було розмов: мовляв, певно, не копає окопи, не ходить у наряди. Та й десь усередині я тоді думав, що, можливо, уже ніколи не повернусь до професії. Це був початок повномасштабної війни, і ніхто не розумів, наскільки ми зможемо втриматися, чи взагалі доживемо до якогось фіналу", — розповів Кравчук.

Актор поділився, що найважчим випробуванням для нього стала розлука з родиною. На початку повномасштабної війни актор вивіз свою дружину та маленького сина до Кам’янця-Подільського. Перша розлука з дворічною дитиною протривала цілих 7 місяців.

Володимир Кравчук з сином / фото: instagram.com, Володимир Кравчук

"Мій син ріс без мене весь той час, поки я був у бойовому підрозділі. Він дуже сумував, постійно запитував, плакав. Коли я пішов у військо, син говорив лише чотири слова – йому було два роки. Найважче було знаходити слова, щоб його заспокоїти, пояснити хоч щось. Уперше після моєї мобілізації ми побачилися десь через сім місяців – якраз під час дозйомок "Ти – космос". Я весь цей час дуже намагався зробити так, щоб він мене не забував. Дружина казала, які казки він зараз слухає, і я записував йому відео, де читаю їх", — зізнався Володимир Кравчук.

