Жінка купила будинок і знайшла в саду загадкові двері: за ними була шокуюча знахідка

Британка Неллі нещодавно придбала будинок, у якому вирішила провести ремонтні роботи.

За дверима була кімната, яка добре збереглася

Мешканка Британії зі своєю матір'ю під час прибирання в саду нещодавно купленого будинку помітили дивні двері. За словами господині, будинок понад 10 років стояв без догляду і потребує масштабного ремонту. Результати свого відкриття в саду британка показала у своєму TikTok.

За словами Неллі, будівля побудована приблизно в 1920-х роках, а вона поступово повертає їй історичний вигляд. Жінка планує перетворити перший поверх на пекарню, а нагорі облаштувати двокімнатну квартиру.

"Будинок був занедбаний і стояв порожнім щонайменше десять років", - розповіла вона Newsweek і додала, що вони з мамою працювали в саду.

Раптом вона побачила старі дерев'яні двері, що ховалися під шаром рослинності. Спочатку жінки думали, що це може бути вулична вбиральня, але потім вони зрозуміли, що знайшли.

Виявилося, що за дверима була повноцінна кімната, яка напрочуд добре збереглася. Всередині навіть залишився старий камін із каменю.

"Це справжнє приміщення, майже в оригінальному стані з каміном. Кажуть, що колись тут готували їжу і проводили час - це була кухня і житлова кімната", - пояснила вона.

На відео видно: кімната наповнена старими меблями і має непоганий розмір. Під роликом Неллі написала: "Ще одна кімната - ми навіть не знали про неї! І продавці, схоже, теж не знали. Просто неймовірно".

Хоча нове приміщення вочевидь додає вартості будинку, Неллі каже, що поки що не думає про продаж. Натомість вона намагається вирішити, як саме використати знайдений простір.

"Я ще не вирішила, що з ним робити, варіантів дуже багато. Але завдяки цій кімнаті я точно визначилася з переплануванням: на першому поверсі буде дві спальні, а не одна, як планувалося раніше", - сказала вона.

