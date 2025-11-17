Справжня зима на порозі: коли Україну накриють снігопади та різкі морози

Температура знизиться вже з 18 числа.

В Україну йде серйозне похолодання / Колаж: Главред, фото: Freepik

Що відомо:

В Україні цього тижня очікується різке похолодання з мокрим снігом та нічними "мінусами"

Найхолоднішими днями стануть 18–19 листопада

Після короткого потепління наприкінці тижня вихідні знову принесуть хвилю холоду

Цього тижня українці відчують справжній контраст погоди - від осіннього тепла до зимових "мінусів". За прогнозами синоптиків, уже з 18 листопада в країну увірветься хвиля холоду, яка принесе дощі та мокрий сніг, пише УНІАН.

Початок тижня ще буде відносно теплим: у понеділок, 17 листопада, температура триматиметься на рівні +11°...+14°, а на півдні та сході навіть до +16°. На заході пройдуть дощі, але загалом погода залишатиметься м’якою.

У вівторок ситуація різко зміниться - на заході температура впаде до +2°...+4°, у центрі до +5°...+8°, а на півночі до +4°...+7°. Південні та східні області ще збережуть тепло до +16°...+18°, проте вже наступного дня холод охопить усю країну.

Середа, 19 листопада, стане найпохмурішим днем тижня: дощі пройдуть по всій Україні, а на заході та в центрі ввечері очікується мокрий сніг. Уночі температура опуститься до 0°...-2°, вдень не перевищуватиме +2°...+5°. Лише південь та схід залишаться відносно теплими - +8°...+12°.

У четвер, 20 листопада, опади майже припиняться, невеликі дощі залишаться лише на сході. На заході та півночі вдень прогнозують -1°...+4°, у центрі +5°...+10°, а на півдні та сході +9°...+13°.

Перед вихідними, 21 листопада, температура знову підніметься: на заході +4°...+9°, у центрі +6°...+13°, на півдні та сході до +14°. Але вже у вихідні синоптики очікують нову хвилю холоду - на заході та півночі вдень можливий невеликий "мінус", тоді як південні та східні області ще триматимуться теплішими, до +16°.

Таким чином, тиждень стане справжньою "репетицією зими": українці відчують і теплу осінь, і перші зимові морози з мокрим снігом. Синоптики попереджають про складні погодні умови та радять водіям і пішоходам бути особливо уважними на дорогах.

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що погода в Україні 13 листопада буде прохолодно та дощитиме. Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності. У західних областях прогнозують туман з видимістю 200-500 м.

Діденко прогнозувала, що 13 листопада температура повітря протягом дня найвищою очікується у південній частині та на заході України, +9…+13 градусів, на решті території +7…+11 градусів.

Крім цього, синоптик Ігор Кібальчич заявляв, що завдяки надходженню теплої повітряної маси середземноморського походження, температурний фон протягом тижня прогнозується суттєво вищим за кліматичну норму.

Що ще варто знати:

Про джерело: УНІАН Українське Незалежне Інформаційне Агентство Новин - перше в Україні та найбільше незалежне інформаційне агентство, яке було засновано 1993 року, лідер серед новинних медіа країни. Виробляє новини трьома мовами: українською, російською та англійською. Новини поширює їх через платну закриту передплату, розсилки дайджестів, добірки анонсів, а також інформаційний портал.

