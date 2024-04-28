Що зобов'яжуть робити військовозобов'язаних: у Міноборони озвучили перелік

Новий закон про мобілізацію набуде чинності 18 травня 2024-го. У чоловіків призовного віку - від 18 до 60 років - з'являється низка зобов'язань, заявили в Міноборони.

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Закон про мобілізацію - у Міноборони озвучили нові зобов'язання військовозобов'язаних / колаж Главред, фото Mil.gov.ua та УНІАН

Парламент 11 квітня ухвалив за основу і в цілому законопроєкт про мобілізацію в Україні. Через кілька днів документ підписав президент Володимир Зеленський. І цей законопроєкт набуде чинності 18 травня 2024 року. Як повідомляють у Міноборони, згідно з ухваленим законом, у військовозобов'язаних віком від 18 до 60 років з'являється низка зобов'язань.

Тепер чоловіки призовного віку зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ і пред'являти його на вимогу уповноважених осіб.

До решти обов'язків також належать:

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уточнення облікових даних через центри надання адміністративних послуг або електронний кабінет;

явка за викликом до ТЦК і СП для військового обліку, медогляду, визначення призначення на особливий період;

повідомлення про причини неприбуття у визначений термін;

обов'язкове прибуття на збірні пункти за викликом або повісткою;

можливе залучення до оборонних робіт і виконання мобілізаційних завдань;

надання майна, будівель, транспорту Збройним силам, іншим військовим формуванням, силам цивільного захисту з компенсацією вартості державою.

Крім того, кажуть у Міноборони діятиме заборона на відправлення за межі України або передачу транспорту, який призначений для доукомплектування ЗСУ.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, що 11 квітня Верховна Рада проголосувала за закон про мобілізацію. ВР України ухвалила в другому читанні скандальний законопроєкт про мобілізацію. Рішення підтримали 283 нардепи. Загалом народні депутати внесли 4294 поправок до запропонованого урядом законопроєкту про мобілізацію.

16 квітня президент України Володимир Зеленський підписав новий закон про мобілізацію. Згідно з чинним законодавством, новий закон набуде чинності через місяць після підписання главою держави. Закон вводить базову військову підготовку і виключає строкову службу.

Закон про мобілізацію офіційно опубліковано. 17 квітня закон про мобілізацію, військовий облік та проходження військової служби було опубліковано в офіційному виданні Верховної Ради. Відомо, що новий закон про мобілізацію набуде чинності 17 травня 2024 року.

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