Історична угода з Францією підписана - що отримає Україна та коли закінчиться війна

Україна та Франція уклали ряд стратегічних угод в рамках яких погоджено постачання 100 сучасних винищувачів та комплексів ППО для оборони України.

https://glavred.net/war/istoricheskoe-soglashenie-s-franciey-podpisano-chto-poluchit-ukraina-i-kogda-zakonchitsya-voyna-10716257.html Посилання скопійоване

Угода між Україною та Францією - відомо, що отримає Україна / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

Яка ціль Росії у війні

Що отримає Україна від Франції

Коли закінчиться війна Росії проти України

17 листопада 2025 року Володимир Зеленський здійснив робочий візит до Парижа, де провів зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном. У центрі уваги — підсилення оборонної співпраці. Так, між лідерами країн було підписано ряд стратегічних угод, зокрема, щодо постачання Україні 100 літаків Rafale F4 до 2035 року та систем ППО SAMP-T.

Главред зібрав основні результати офіційного візиту президента України Володимира Зеленського до Франції та основні заяви лідерів під час пресконференції, яку транслював Офіс президента.

відео дня

Яку угоду підписали Зеленський і Макрон

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогодні відбулася справді визначна й історична подія для України та Франції — разом з Емманюелем Макроном було підписано декларацію про наміри щодо співпраці у сфері придбання Україною оборонного озброєння.

"Документ, який дає нашій країні можливість придбати військове обладнання з французької оборонної промислової та технологічної бази, зокрема 100 літаків Rafale F4 до 2035 року для бойової авіації України, системи ППО SAMP-T, радари до систем ППО, ракети класу "повітря-повітря" та авіабомби", - вказав він.

Винищувач Rafale / Інфографіка: Главред

Він також зазначив, що вже цього року стартують спільні проєкти між оборонними секторами двох країн. Зокрема, планується спільне виробництво дронів-перехоплювачів та робота над розвитком важливих технологій і компонентів, які можуть бути використані в українських безпілотниках.

Зеленський підкреслив, що це означає нові літаки, нові можливості та чергові кроки для посилення української армії й держави, висловивши щиру подяку Франції, президенту Емманюелю Макрону та всьому французькому народові.

Яка ціль Росії у війні

Французький президент підкреслив, що від початку російської агресії Франція незмінно стоїть поруч з Україною, надаючи постійну й безперервну підтримку. За його словами, це не лише питання моралі, а прояв глибокої солідарності європейців з українським народом. Він наголосив, що Росія свідомо обрала шлях війни.

"Нічого не справдовує цей конфлікт, цю агресію, де порушується правда, і з цими інстинктами імперіалістичними, які ми не можемо зрозуміти. Росія сьогодні одна. Вона обрала продовжувати війну. І, починаючи з березня, ви заявили про вашу відкритість до ЗМІ і ці американські ініціативи, які були підтримані європейцями останні місяці. Ми всі готові. А Росія не погоджується", - вказав він.

Макрон також зауважив, що удари РФ по українській енергетичній інфраструктурі та атаки на цивільних ще раз підтверджують цинічний характер дій Кремля. На його думку, ці обстріли свідчать про прагнення Росії встановити контроль над українською територією та діяти виключно у власних інтересах. При цьому Москва відмовляється від мирного шляху, хоча продовжує звинувачувати в усьому інших.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Про що говорили Зеленський і Макрон

Президент Франції наголосив, що підтримка його країни охоплює не лише військову сферу, а й важливі гуманітарні напрями. Йдеться про співпрацю у питаннях енергетики та енергозабезпечення.

Він підкреслив, що Франція допомагає Україні з відновленням систем водопостачання та іншої критично важливої інфраструктури. Окремо він відзначив домовленість між компанією Alstom та "Укрзалізницею" щодо будівництва для України нових локомотивів за підтримки Європейського банку. Виробництво здійснюється на підприємствах у Бельфорі, що дозволяє посилювати ключових партнерів та сприяти українському опору.

"Ми говорили з президентом Зеленським для того, щоб підготувати можливість укладання миру тривалого і на довгу перспективу. На європейському рівні ми продовжуємо нашу роботу, щоб підтримувати фінансові можливості України, як свідчить процедура рішення Європейської ради від 23 жовтня. Це відповідним чином репарації і гарантії щодо ризиків, які ми обговорювали в межах зустрічі G-7", - сказав він.

Чи стомились країни Європи від війни

Макрон зазначив, що Франція й надалі прагне підтримувати військові зусилля України, використовуючи для цього європейські фінансові інструменти та бюджетні ресурси. Він також додав, що Париж готовий продовжувати надавати допомогу через інші програми — як у межах ЄС, так і поза ним — відповідно до потреб ситуації, за аналогією з тим, як це відбувалося під час пандемії.

"І відповідним чином, я думаю, що не варто говорити про якусь втомленість європейців. Ми будемо посилювати разом з Сполученими Штатами наші санкції проти Росії для того, щоб припинити цьому бажанню продовжувати війну. Це, наприклад, боротьба з тіньовим флотом, транспортування

Тіньовий флот РФ / Інфографіка: Главред

Розгортання військ союзників в Україні

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що багатонаціональна коаліція, яка займається питаннями безпекових гарантій для України, планує вже на Різдво перейти до нового етапу розгортання сил.

За словами Макрона, штаб коаліції з підтримки України, розташований неподалік Парижа та під керівництвом Франції й Великої Британії, працює в повному режимі вже кілька тижнів. У його складі діють 60 фахівців з планування, які узгоджують внески держав-учасниць.

"Цей штаб є результатом нашої роботи над гарантіями безпеки в рамках коаліції охочих. Ми вийшли на план дій, і 60 інтеграторів планування працюють у Парижі вже сьогодні. Вони координують конкретні внески в роботу коаліції щодо сили", - сказав Макрон.

Чисельність ЗС країн Європи, що є членами НАТО і потенційно можуть входити до складу миротворчого контингенту в Україні / Інфографіка: Главред

Основним завданням коаліції є підготовка розміщення сил, що забезпечуватимуть безпеку на певній дистанції від фронту після встановлення перемир’я. Йдеться також про підтримку відновлення та модернізації української армії, щоб запобігти можливості повторної агресії з боку Росії.

Макрон підкреслив, що Франція повністю готова, процес рухається відповідно до графіка, і на Різдво планується перехід на наступний етап розгортання.

Він також звернув увагу, що французька підтримка виходить за межі військової допомоги. Він зазначив, що вже підписані під час візиту документи та робота в межах коаліції створюють довгострокові механізми супроводу України на шляху посилення її безпеки та стійкості.

Що отримає Україна від Франції

Зеленський підкреслив, що нинішня зустріч забезпечує Україні додаткові практичні та ефективні інструменти для посилення оборони. Підготовлені домовленості й підписані сьогодні документи суттєво зміцнюють оборонні можливості держави.

"Україна зможе отримати 100 літаків Rafale 4, дуже сильні французькі радари, вісім систем протиповітряної оборони, SAMP-T, по шість пускових. Це, напевно, для когось технічні деталі, а для нас це важливо. Кожна пускова, все це – захист кожного життя. Це дуже важливо. Необхідні для нашого захисту ракети та керовані бомби. Я хочу підкреслити важливість цієї домовленості. Це стратегічна домовленість, яка працюватиме 10 років від наступного року", - вказав він.

Зеленський підкреслив, що нинішня зустріч забезпечує Україні додаткові практичні та ефективні інструменти для посилення оборони. Підготовлені домовленості й підписані сьогодні документи суттєво зміцнюють оборонні можливості держави.

SAMP-T / Інфографіка: Главред

Журналістка запитала, яку допомогу надасть Франція та що саме Україна планує закуповувати.

"Предметно перерахувати не будемо. Ми не готуємо ворогів, щоб вони розуміли об’єми пакетів, якими нас підтримують ті чи інші держави. Кількість ракет, деякі загальні речі про ракети і про кількості того, що можна казати, ми говоримо. Про деякі речі ми просто не маємо права говорити", — відповів Зеленський.

Володимир Зеленський зазначив, що про частину поставок оголошують із затримкою — лише після того, як обладнання вже знаходиться в Україні. За його словами, будь-які деталі постачань становлять ризик, оскільки логістика може стати ціллю для ударів.

Президент підкреслив, що Україні формують потужний оборонний пакет підтримки, до якого входять і Rafale. Він наголосив, що це історичне рішення та важливий крок для зміцнення обороноздатності держави.

"Наприклад, ті пілоти, які мають практику вже на "Міражах", ми прекрасно це знаємо, вони не будуть витрачати рік на навчання на майбутніх "Рафалях", а будуть дуже швидко переходити, і ми про це говорили ще до цього. І таких речей дуже багато. Далі ми говоримо про нове покоління SAMP-T. І нове покоління – це дуже серйозний рівень. Ви знаєте, що ми працюємо з Patriot проти балістики. Новий рівень SAMP-T – це проти балістики ворога. І я не можу казати вам про дати постачання цього продукту, який для нас дуже важливий", - додав він.

Mirage / Інфографіка Главред

Крім того, він повідомив про підписання угоди щодо передачі Україні електровозів французького виробництва.

"Ми зміцнюємо нашу логістику, ми зміцнюємо транспорт в Україні. І сьогодні ми маємо ще одну дуже важливу угоду на придбання у Франції 55 нових електровозів", - вказав він.

Чим унікальні системи ППО, які отримає Україна

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що оборонна угода між Парижем і Києвом включає передачу оновлених систем ППО SAMP/T, які зараз проходять модернізацію.

За його словами, ці комплекси будуть встановлені в Україні до того, як їх почне застосовувати Франція.

"Щодо придбання нових систем проти повітряної оборони SAMP/Т останнього покоління. Зараз це ще розробка, але ми погодилися, що ця саме розробка зможе бути першою розгорнутою в Україні. Характеристики цієї системи Україна вже знає, але тепер це будуть нові посилені характеристики", - вказав він.

Україна хоче активізувати дипломатію для досягнення миру

Зеленський також додав, що під час перемовин сторони детально обговорять можливості активізації дипломатичних зусиль, переговорних процесів і міжнародного тиску, необхідних для досягнення миру — справедливого як для України, так і для Європи. Він зазначив, що зараз є низка важливих ідей та пропозицій, які планує обговорити з Емманюелем Макроном.

Коли закінчиться війна Росії проти України

Макрон зауважив, що щодня ведеться напружена робота, і він вірить, що миру вдасться досягти ще до 2027 року.

Президент Франції підкреслив, що ключові й переломні рішення ухвалюються в умовах єдності європейців та підтримки з боку США, і ця спільна рішучість дозволяє ефективно протидіяти Росії. Він зазначив, що союзники продовжують посилювати заходи проти так званого "фантомного флоту" РФ, який забезпечує значну частину її воєнних можливостей, а також нарощують тиск на російський режим.

/ Фото: скріншот

Дивіться відео заяив Макрона про терміни закінчення війни:

Макрон наголосив, що спільні дії з США, спрямовані на зміцнення оборони у короткостроковій перспективі, є необхідною умовою для формування стійкого й тривалого миру в майбутньому.

"Немає тривалого миру, якщо не буде сильної української армії. Ми розуміємо, що відбулося у лютому 2022 року. Якщо Україна не є сильною, Росія порушить всі свої зобов'язання. Тому в Франції ми підтримуємо це. І з мого боку я рішуче налаштований для того, щоб цю угоду про мир укласти, діяти і через санкції, і через боротьбу з цим фантомним флотом", - вказав він.

Про корупцію в Україні

На запитання, чи достатні вже здійснені кроки для очищення системи управління від корупції та що буде далі, Зеленський відповів, що нинішніх заходів усе ще недостатньо. Він наголосив, що боротьба з корупцією триватиме, і відповідні кроки продовжать ухвалювати.

Що відомо про винищувачі Rafale

Rafale — не найкращий, але один із найдорожчих винищувачів на світовому ринку. Про це у своїй колонці для Главреда писав полковник запасу та військовий експерт Олег Жданов.

"Rafale "кульгає" на системи бойового управління і навігації, а це, відповідно, обмежує бойові можливості самих літаків. Французькі системи далеко не найкращі в світі. Наприклад, системи навігації Ізраїлю купують навіть США і встановлюють на свої літаки, оскільки на сьогоднішній день це кращі системи в світі. Ізраїльський F-16 з дистанції 110 км може наносити удари ракетами "повітря-земля", Rafale – максимум із 50-70 км, не більше. При цьому Rafale бачить ціль на відстані 30-50 км, тоді як F-35 бачить її з дистанції 200 км. Таким чином, ворожий пілот навіть не розуміє, що він уже на радарі у пілота F-35, і коли вони наближаються на дистанцію 110 км, ворожий пілот вже отримує ракету в борт, навіть не знаючи, що перед ним далеко F-35", - вказав він.

За його словами, цей літак програє іншим моделям, а його модернізація й оснащення сучаснішими навігаційними системами лише ще більше підвищують і без того високу вартість.

Яка ціна винищувачів Rafale

Жданов підкреслив, що ціна одного Rafale становить приблизно 150–170 млн доларів, а Індія у 2020 році купувала їх орієнтовно по 240 млн за одиницю. Вартість значною мірою залежить від типу озброєння: якщо підвіси розраховані на ракети "повітря–повітря", це одна сума, а у випадку комплектування ракетами "повітря–земля" ціна суттєво змінюється.

Вам також може бути цікаво:

Про джерело: Офіс Президента України Офіс Президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат Президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред