У ЄС назвали терміни завершення війни в Україні та розкрили головну умову

Масштаб дефіциту фінансування України є значним, попереджає Урсула фон дер Ляєн.

Головне:

Війна в Україні завершиться наприкінці 2026 року, не виключають у ЄС

Україна зіткнеться з величезною нестачею коштів

Європейська комісія прогнозує, що війна РФ з Україною завершиться наприкінці 2026 року, відповідно до чого планується і фінансова допомога ЄС Києву.

Такі міркування викладено в листі президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн до лідерів держав Європейського Союзу від 17 листопада, повідомляє "Європейська правда". У документі зазначається, що масштаб дефіциту фінансування України є значним

"Згідно з попередніми прогнозами Міжнародного валютного фонду - за умови, що війна завершиться наприкінці 2026 року, і вже з урахуванням усієї підтримки, обіцяної ЄС, державами-членами та міжнародними партнерами, - Україна все одно зіткнеться з величезним дефіцитом, який неможливо подолати без залучення нового фінансування", - написала фон дер Ляєн.

Єврорада зобов'язалася раніше "вирішити нагальні потреби України у фінансуванні на 2026-2027 роки, включно з її військовими та оборонними зусиллями", нагадала вона.

Головні параметри надання Україні фінансової допомоги ЄС:

фінансування має бути швидко доступним, при цьому перші виплати мають відбутися на початку другого кварталу 2026 року;

будь-який новий фінансовий пакет має гарантувати, що це не створить додаткового фіскального навантаження для України;

фінансування має бути достатньо гнучким, щоб враховувати значні невизначеності щодо точних потреб України у фінансуванні 2026-2027 років;

має бути забезпечено справедливий розподіл "тягаря" щодо фінансування України з міжнародними партнерами ЄС.

Переговори про припинення війни: думка експерта

Росія піде на мирні переговори тільки за двох крайніх обставин - або за повного вичерпання своїх військових ресурсів, або в разі серйозного економічного колапсу. Таку точку зору висловив ветеран і колишній командир взводу батальйону "Айдар" Євген Дикий.

Раніше у Путіна оголосили "паузу" в переговорах з Україною. Дмитро Пєсков сказав, що не варто очікувати "блискавичного результату" від переговорів.

Нагадаємо, раніше верховний представник ЄС із закордонних справ Кая Каллас заявила, що війна Росії проти України триватиме щонайменше два роки. За її словами, війна затягнеться, поки не зміниться керівництво обох сторін.

Як повідомляв Главред, Росія вже не має ресурсу вести війну роками - йдеться про лічені місяці. Нинішній стан російської економіки свідчить про критичні проблеми. Про це в інтерв'ю Главреду розповів голова Комітету економістів Андрій Новак.

