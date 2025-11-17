ЗСУ придумали, як відбивати атаки ворога в тумані: BI розповів про новий спосіб

Скориставшись погодними умовами, а саме густим туманом, противник більш потужно атакує українські позиції.

ЗСУ придумали, як відбивати атаки ворога в густому тумані / Колаж: Главред, фото: 14 БрОП, УНІАН

Густий туман останнім часом перетворився на серйозну перешкоду для українських операторів дронів, зокрема, Росія використовувала таку погоду для наступу в Покровську. Однак нещодавно 93-тя окрема стрілецька бригада заявила, що їй вдалося вирішити цю проблему - за допомогою безпілотних наземних машин.

Як пише Business Insider, бригада використовувала безпілотні наземні машини в селі Русин Яр недалеко від Покровська.

"Скориставшись погодними умовами, а саме густим туманом, противник розвернувся в бік українських позицій, сподіваючись, що наші безпілотники будуть "сліпими". Росіяни не врахували одного: сучасні наземні роботизовані роботизовані розвідувальні комплекси, які під час наступальних операцій супротивника перебували у них у тилу", - йдеться в повідомленні бригади в соцмережах.

Бійці заявили, що безпілотні наземні дрони виявили російські колони в регіоні, що дало змогу задіяти fpv-дрони для придушення наступаючих військ.

Бригада опублікувала відео, на якому, за її словами, БПЛА помітив російську бронетехніку, а також більше ніж десяток відеороликів із БПЛА, що врізаються в техніку і скидають гранати на окремих солдатів.

"Заява 93-ї бригади може вказувати на те, як наземні дрони можуть працювати в тандемі з дронамі FPV у складних для останніх умовах. Ці наземні транспортні засоби бувають різних форм і розмірів і часто використовуються для виконання завдань, які в іншому разі довелося б виконувати піхоті", - йдеться в повідомленні.

Погана видимість через сильний туман давно є серйозною проблемою для пілотів, які керують безпілотниками в бою, і українські військові регулярно повідомляли Business Insider, що надійного рішення для боротьби з негодою поки не знайдено.

"Туман є туман", - сказав у середу пілот безпілотника з батальйону "Літаючі черепи".

Останнім часом під час війни Росія все більше покладалася на невеликі групи проникнення з двох-трьох солдатів, які пересуваються меншими групами, сподіваючись уникнути виявлення і закріпитися на території України, поступово дозволяючи Москві нарощувати свою бойову присутність у регіоні.

Однак туман дозволив кремлівським військам рушити до Покровська механізованими атаками. Проте українські військові повідомили ЗМІ цими вихідними, що противник, мабуть, повернувся до своєї звичайної тактики використання невеликих вогневих груп.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив в інтерв'ю Главреду, що росіяни намагаються сформувати плацдарм у квадраті Покровське-Гуляйполе. Це робиться ними для того, щоб розширити можливості для подальшого наступу на Запоріжжя.

"Цей плацдарм їм потрібен для розміщення там великого угруповання, щоб можна було забезпечити кілька загальновійськових армій", - вважає експерт.

Як писав Главред, російські військові в Куп'янську отримали команду симулювати контроль над містом, розмахуючи російськими прапорами там, де присутні їхні малі групи. Таким чином наказ російського командування допомагає українським захисникам виявляти розкидані містом малі піхотні групи ворога.

Крім того, Сили оборони України мають успіхи на Покровському напрямку. Минулої доби захисники провели пошук та знищення противника на території 26.6 км². Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Нагадаємо, що російські окупаційні війська поступово втрачають контроль над містом Куп'янськ на Харківщині, незважаючи на бравурні заяви російського диктатора і військового злочинця Путіна про оточення українських підрозділів.

