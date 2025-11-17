Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

ЗСУ придумали, як відбивати атаки ворога в тумані: BI розповів про новий спосіб

Віталій Кірсанов
17 листопада 2025, 12:16
265
Скориставшись погодними умовами, а саме густим туманом, противник більш потужно атакує українські позиції.
ЗСУ придумали, як відбивати атаки ворога в густому тумані
ЗСУ придумали, як відбивати атаки ворога в густому тумані / Колаж: Главред, фото: 14 БрОП, УНІАН

Коротко:

  • Погана видимість через сильний туман давно є серйозною проблемою
  • Туман дозволив окупантам рушити до Покровська механізованими атаками

Густий туман останнім часом перетворився на серйозну перешкоду для українських операторів дронів, зокрема, Росія використовувала таку погоду для наступу в Покровську. Однак нещодавно 93-тя окрема стрілецька бригада заявила, що їй вдалося вирішити цю проблему - за допомогою безпілотних наземних машин.

Як пише Business Insider, бригада використовувала безпілотні наземні машини в селі Русин Яр недалеко від Покровська.

відео дня

"Скориставшись погодними умовами, а саме густим туманом, противник розвернувся в бік українських позицій, сподіваючись, що наші безпілотники будуть "сліпими". Росіяни не врахували одного: сучасні наземні роботизовані роботизовані розвідувальні комплекси, які під час наступальних операцій супротивника перебували у них у тилу", - йдеться в повідомленні бригади в соцмережах.

Бійці заявили, що безпілотні наземні дрони виявили російські колони в регіоні, що дало змогу задіяти fpv-дрони для придушення наступаючих військ.

Бригада опублікувала відео, на якому, за її словами, БПЛА помітив російську бронетехніку, а також більше ніж десяток відеороликів із БПЛА, що врізаються в техніку і скидають гранати на окремих солдатів.

"Заява 93-ї бригади може вказувати на те, як наземні дрони можуть працювати в тандемі з дронамі FPV у складних для останніх умовах. Ці наземні транспортні засоби бувають різних форм і розмірів і часто використовуються для виконання завдань, які в іншому разі довелося б виконувати піхоті", - йдеться в повідомленні.

Погана видимість через сильний туман давно є серйозною проблемою для пілотів, які керують безпілотниками в бою, і українські військові регулярно повідомляли Business Insider, що надійного рішення для боротьби з негодою поки не знайдено.

"Туман є туман", - сказав у середу пілот безпілотника з батальйону "Літаючі черепи".

Останнім часом під час війни Росія все більше покладалася на невеликі групи проникнення з двох-трьох солдатів, які пересуваються меншими групами, сподіваючись уникнути виявлення і закріпитися на території України, поступово дозволяючи Москві нарощувати свою бойову присутність у регіоні.

Однак туман дозволив кремлівським військам рушити до Покровська механізованими атаками. Проте українські військові повідомили ЗМІ цими вихідними, що противник, мабуть, повернувся до своєї звичайної тактики використання невеликих вогневих груп.

Наступ РФ на Запоріжжя: експерт оцінив ризики

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив в інтерв'ю Главреду, що росіяни намагаються сформувати плацдарм у квадраті Покровське-Гуляйполе. Це робиться ними для того, щоб розширити можливості для подальшого наступу на Запоріжжя.

"Цей плацдарм їм потрібен для розміщення там великого угруповання, щоб можна було забезпечити кілька загальновійськових армій", - вважає експерт.

Ситуація на фронті - новини за темою

Як писав Главред, російські військові в Куп'янську отримали команду симулювати контроль над містом, розмахуючи російськими прапорами там, де присутні їхні малі групи. Таким чином наказ російського командування допомагає українським захисникам виявляти розкидані містом малі піхотні групи ворога.

Крім того, Сили оборони України мають успіхи на Покровському напрямку. Минулої доби захисники провели пошук та знищення противника на території 26.6 км². Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Нагадаємо, що російські окупаційні війська поступово втрачають контроль над містом Куп'янськ на Харківщині, незважаючи на бравурні заяви російського диктатора і військового злочинця Путіна про оточення українських підрозділів.

Читайте також:

Про джерело: Business Insider

Business Insider - американський новинний веб-сайт бізнесу і технологій, запущений у лютому 2009 року в штаб-квартирі в Нью-Йорку. Портал заснований відомим інтернет-підприємцем Кевіном П. Раяном і є авторитетною аналітичною агенцією, на яку посилаються такі видання, як "Нью-Йорк Таймс", і засоби масової інформації, як National Public Radio. За даними самого порталу, які базуються на Google Analytics, він сягнув у 2014 році відвідуваності 221 мільйона осіб на місяць, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні туман новини України новини України та світу Фронт
Новини партнерів

Головне за день

Більше
У Польщі підірвали залізницю, якою перевозили вантажі для України

У Польщі підірвали залізницю, якою перевозили вантажі для України

12:53Світ
ЗСУ придумали, як відбивати атаки ворога в тумані: BI розповів про новий спосіб

ЗСУ придумали, як відбивати атаки ворога в тумані: BI розповів про новий спосіб

12:16Україна
Зеленський прибув на переговори з Макроном: з'явились перші подробиці

Зеленський прибув на переговори з Макроном: з'явились перші подробиці

11:51Політика
Реклама

Популярне

Більше
Що Москва замовчувала століттями - нове відкриття змінює історію Києва і Русі

Що Москва замовчувала століттями - нове відкриття змінює історію Києва і Русі

Людство вижило завдяки винаходам трьох українців: ось хто вони

Людство вижило завдяки винаходам трьох українців: ось хто вони

Відключатимуть увесь день: Укренерго оприлюднило нові графіки на 17 листопада

Відключатимуть увесь день: Укренерго оприлюднило нові графіки на 17 листопада

Українців закликали вночі ставити миску з сіллю на підвіконня - для чого

Українців закликали вночі ставити миску з сіллю на підвіконня - для чого

Росія готує новий ракетний удар по Україні: які регіони під загрозою

Росія готує новий ракетний удар по Україні: які регіони під загрозою

Останні новини

12:53

У Польщі підірвали залізницю, якою перевозили вантажі для України

12:46

"Досить осуджувати": Нікітюк відверто заговорила про сурогатне материнство

12:34

Без філерів і підтяжок: як прибрати носогубні складки за допомогою макіяжу

12:32

Тіна Кароль розповіла про заручини і показала обручку

12:22

Ситуація змінюється кожну годину: військовий розповів про просування ворога у Покровську

Трамп заразився від Путіна "побєдобєсієм": В’ятрович – про те, чим це небезпечно для України і світуТрамп заразився від Путіна «побєдобєсієм»: В’ятрович – про те, чим це небезпечно для України і світу
12:16

ЗСУ придумали, як відбивати атаки ворога в тумані: BI розповів про новий спосібВідео

12:14

Гороскоп на завтра 18 листопада: Стрільцям - сюрприз, Водоліям - море компліментів

12:02

Уже час запасатися: як використовувати старі газети в саду та на городіВідео

12:01

В Україні очікується сильний стрибок цін: що подорожчає вже найближчим часом

Реклама
11:56

Чому Трамп не може змусити Путіна завершити війну: у Раді назвали причину

11:53

Алла Пугачова ухвалила важливе рішення і позбулася важливого

11:51

Зеленський прибув на переговори з Макроном: з'явились перші подробиці

11:41

"Напийтеся, нажріться": залежна Волочкова втекла з рехабу

11:40

Безкоштовна перевірка знань перед НМТ: як TURBO допомагає учням готуватися розумно новини компанії

11:05

"Ми разом сміємося": Том Круз удостоєний почесного "Оскара"

11:02

"Зимова підтримка": скільки заявок подали українці та коли буде виплата

11:00

Місто назвали на честь п'янички, а тепер воно окуповане: яке ім'я йому повернули

10:58

Можливий прорив: Зеленський у Франції може підписати важливу угоду - Reuters

10:37

"Під обстрілами": Брежнєва несподівано показалася в УкраїніВідео

10:34

Китайський гороскоп на завтра 18 листопада: Коням - занепокоєння, Свиням - страх

Реклама
10:22

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 17 листопада (оновлюється)

10:16

Почне "літати": як прискорити інтернет на смартфоні

10:03

Чому 18 листопада не можна важко працювати: яке церковне свято

09:54

Понад 30 тисяч родин без світла: відомо про наслідки нічної атаки РФФото

09:54

Може бути ізольоване: в ISW розповіли про небезпеку для одного міста

09:53

"Ситуація драматична": прогноз масованих ударів РФ по Україні

09:53

Найледачіші знаки зодіаку: вони віддають перевагу відпочинку перед роботою

09:47

Усі разом: Лілія Подкопаєва показала рідкісний знімок із трьома дітьми

09:28

"Танці з зірками" повертаються на 1+1 Україна: подробиці

09:25

Золото і Rolex: Трамп погодився знизити мита для Швейцарії через подарунки - Axios

09:20

"Процес вирує": Лілія Ребрик продемонструвала ремонт у новому будинку

09:13

Понад 3 кілометри - найдовший будинок у світі знаходиться в Україні, де самеВідео

09:06

Лавров хоче "зіскочити з Титаніка", Путін не відпускає - Ілля Пономарьов

08:55

Трамп укотре все наплутавПогляд

08:54

Трамп змінює курс і готовий підтримати суперсанкції проти партнерів Росії

08:33

Карта Deep State онлайн за 17 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:22

РФ захоплювала нові землі, поки Україна відволікала сили на Покровськ - The Telegraph

07:42

Орбан зробив скандальну заяву про війну в Україні та озвучив "мирний план"

06:43

РФ завдала ракетного удару по Балаклії: троє загиблих, 10 поранених, серед них є дітиФото

06:10

Чому ідея "репараційного кредиту" остаточно померлаПогляд

Реклама
05:53

Як захистити бокові дзеркала автомобіля від дощу: бюджетний лайфхак

04:34

Мити сире м’ясо перед приготуванням вкрай небезпечно: названо неочевидні ризики

04:09

Українців закликали вночі ставити миску з сіллю на підвіконня - для чогоВідео

02:38

34-річний Ед Ширан готується до свого похорону - деталі

02:35

Життя 4 знаків зодіаку кардинально зміниться: хто отримає важливе повідомлення

02:11

"Підсилення спрацювало": ЗСУ "зрізіли" прорив ворога на ключовому напрямку

01:30

"Я повністю зламалася": Леді Гага розповіла про лікування в психлікарні

00:56

Росія може атакувати НАТО швидше, ніж прогнозували: Пісторіус назвав строк

00:04

Російські КАБи під прицілом: експерт окреслив три варіанти протидії

16 листопада, неділя
23:54

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках з собакою-детективом за 43 секунди

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новий рік 2026
Китайський гороскоп на 2026 рікРік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапФіліп КіркоровСофія РотаруОлена ЗеленськаОльга Сумська
Рецепти
Легкі десертиСалатиНапоїСвяткове менюПрості стравиЗакуски
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти