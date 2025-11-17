Рус
Ще не грудень, а ціни космос: в Україні подорожчали продукти на "Олів'є"

Анна Косик
17 листопада 2025, 17:23
63
У супермаркетах кошик продуктів на "Олів'є" обійдеться досить дорого.
Оливье, супермаркет
Зробити вдома "Олів'є" не так дешево, як здається / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Головне:

  • В Україні ростуть ціни на продукти
  • Класичний "Олів'є" обійдеться українцям у майже 350 гривень
  • Напередодні новорічних свят ціни на продукти на "Олів'є" зростуть

"Олів'є" - один із найулюбленіших салатів багатьох українців. Однак для того, щоб приготувати його вдома, як з'ясувалося, треба недешево скупитися, адже ціни на інгредієнти до популярної страви помітно піднялися.

Главред дізнався, скільки в середньому обійдуться усі інгредієнти на салат "Олів'є" згідно з цінами на сайті Мінфін.

відео дня

Скільки коштують продукти для "Олів'є"

Згідно з класичним рецептом, в салат "Олів'є" додають картоплю, моркву, яйця, варену ковбасу, солоні огірки, зелений горошок, майонез, а також улюблені спеції.

Станом на 17 листопада в українських супермаркетах середня ціна на кілограм картоплі становить 15,40 гривні. На "Олів'є" потрібно приблизно 300 грамів картоплі, тобто за неї доведеться віддати 4,62 гривні.

Моркву в магазинах сьогодні продають по 11,23 гривні за кілограм. Згідно з рецептом, на салат потрібно приблизно 150 грамів цього овоча, тож він буде коштувати 1,68 гривні.

Десяток яєць в Україні в середньому коштує 80,60 гривні, тож чотири яйця на "Олів'є" обійдуться у 32,24 гривні. Варена ковбаса "Лікарська" теж не з дешевих - 487,95 гривні за кілограм, а 350 грамів на салат коштуватимуть приблизно 170,78 гривні.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Консервовані огірки вагою 920 грамів в супермаркетах продають за 198,70 гривні, а зелений горошок вагою 410 грамів - за 44,99 гривні. Тож 200 грамів огірків на салат обійдуться у 43,19 гривні, а 200 грамів горошку - у 21,95 гривні.

Пачка майонезу вагою 300 грамів коштує 56,99 гривні. Для салату треба близько 200 грамів майонезу, тож він "влетить" у 37,99 гривні.

У підсумку, якщо купувати усі інгредієнти на салат "Олів'є" сьогодні, його собівартість складає 312,45 гривні. Для порівняння, у грудні 2024 року українці платили за таку ж кількість інгредієнтів 300 гривень.

Однак варто врахувати, що у найближчі тижні, згідно з прогнозами експертів, ціни на більшість продуктів підскочать через підвищення попиту напередодні новорічних свят, тож у порівнянні з минулим роком "Олів'є" буде ще дорожчим.

На які продукти ціни злетять у найближчий час - думка експерта

Главред писав, що за словами заступника голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука, відключення електроенергії однозначно впливають на ціни на продукти харчування.

"Виробництва м'яса, яєць, молочних продуктів і хліба працюють із найбільшою прив'язкою до електроенергії. Якщо на підприємстві немає генератора, воно змушене або скорочувати виробництво, або зупиняти його", - підкреслив він.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що ситуація з цінами на соняшникову олію в Україні буде тільки погіршуватися - ціна у магазинах може зрости на 10-15% вже до кінця року.

Напередодні повідомлялося, що ціни на основні овочі в Україні зараз на 26-30% нижчі, ніж в аналогічний період минулого року, проте вже взимку можливе помітне зростання вартості.

Раніше стало відомо, що через зменшення пропозиції молока ціни на молочку зростають. Так відбувається традиційно щороку, і ця традиція збережеться цього року

Більше новин:

Про джерело: Мінфін

Мінфін - український інформаційний портал про фінанси та інвестиції, працює з 2007 року, пише Вікіпедія.

На порталі публікується інформація про інвестиції, курси валют, порівнюються депозитні ставки у банках. Також на сайті розміщується статистика з фінансових ринків, фінансові новини та аналітичні огляди.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ціни на продукти олів'є новини України
Реклама

Реклама
Реклама
