Росія готує новий ракетний удар по Україні: які регіони під загрозою

Моніторингові канали зазначають, що загарбники змінюють тактику застосування далекобійних ракет.

Росія готує новий масований удар - що відомо / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Ворог готує ракетний удар по Україні

Є ймовірність, що росіяни застосують ракети Х-101

Російські окупанти готують новий ракетно-дроновий удар по Україні. Ворог активно проводить передислокацію бомбардувальників, а ударні дрони росіян вже фіксують над Україною. Про це повідомляють моніторингові канали.

Моніторингові ресурси попереджають про високу ймовірність масованої ракетно-дронової атаки впродовж найближчого часу.

"Ворог почав підготовку до ракетного удару з Ту-95МС", - йдеться в повідомленні.

Монітори зазначають, що наразі основну загрозу ракети Х-101 тепер становлять для західних областей, адже російські загарбники змінюють тактику застосування далекобійних ракет.

Близько 10-ї ранку зʼявилася інформація про те, що було здійснено передислокацію 3 Ту-95МС на аеродром "Енгельс-2". Увечері 16 листопада написали, що після спорядження ракетами 3 Ту-95МС повертаються на "Оленью".

"Підготовка до ракетного удару триває", - написали в одному з моніторингових каналів.

При цьому у Telegram-каналі Tracing зазначили, що станом на 16 листопада поблизу України перебуває шість бортів Ту-95МС на двох різних авіабазах, зокрема:

"Оленья" - 4 Ту-95МС;

"Енгельс-2" - 2 Ту-95МС.

Крім цього, Україна зараз під атакою ворожих дронів. Як пишуть в Повітряних силах ЗСУ, БПЛА летять з Сумської області в напрямку Полтавщини.

Звідки і якими ракетами Росія завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

Росіяни змінили тактику ударів по Україні - пояснення експерта

Авіаційний експерт Анатолій Храпчинський розповів, що російські окупанти збільшують кількість балістики, яка запускається по території України. Саме тому нам потрібно більше систем протиповітряної оборони. Він навів приклад, що лише у жовтні росіяни випустили по Україні близько 95 ракет "Іскандер-М".

"І тут важливо розуміти, що, наприклад, в зоні відповідальності і роботи засобів протиповітряної оборони Patriot, ефективність цих систем становила 67%. Це не зовсім "вау", тому що якби це було 70-80%, то тоді б можна було сказати, що це гарантовано якісна робота систем ППО", – сказав експерт.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 16 листопада країна-агресорка Росія атакувала Україну дронами та балістичною ракетою "Іскандер-М". Внаслідок атаки постраждали Одеська, Дніпропетровська та Сумська області.

Голова Одеської ОВА зазначив, що внаслідок атаки РФ були пошкоджені об'єкти енергетики, серед яких і сонячна електростанція.

В загальному на Україну цієї ночі летіли 176 ударних безпілотників та ракета "Іскандер-М". Зафіксовано влучання 37 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.

Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська.

