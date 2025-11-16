Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Росія готує новий ракетний удар по Україні: які регіони під загрозою

Маріна Фурман
16 листопада 2025, 19:27
5124
Моніторингові канали зазначають, що загарбники змінюють тактику застосування далекобійних ракет.
Росія готує новий ракетний удар по Україні: які регіони під загрозою
Росія готує новий масований удар - що відомо / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Ворог готує ракетний удар по Україні
  • Є ймовірність, що росіяни застосують ракети Х-101

Російські окупанти готують новий ракетно-дроновий удар по Україні. Ворог активно проводить передислокацію бомбардувальників, а ударні дрони росіян вже фіксують над Україною. Про це повідомляють моніторингові канали.

Моніторингові ресурси попереджають про високу ймовірність масованої ракетно-дронової атаки впродовж найближчого часу.

відео дня

"Ворог почав підготовку до ракетного удару з Ту-95МС", - йдеться в повідомленні.

Монітори зазначають, що наразі основну загрозу ракети Х-101 тепер становлять для західних областей, адже російські загарбники змінюють тактику застосування далекобійних ракет.

Близько 10-ї ранку зʼявилася інформація про те, що було здійснено передислокацію 3 Ту-95МС на аеродром "Енгельс-2". Увечері 16 листопада написали, що після спорядження ракетами 3 Ту-95МС повертаються на "Оленью".

"Підготовка до ракетного удару триває", - написали в одному з моніторингових каналів.

При цьому у Telegram-каналі Tracing зазначили, що станом на 16 листопада поблизу України перебуває шість бортів Ту-95МС на двох різних авіабазах, зокрема:

  • "Оленья" - 4 Ту-95МС;
  • "Енгельс-2" - 2 Ту-95МС.

Крім цього, Україна зараз під атакою ворожих дронів. Як пишуть в Повітряних силах ЗСУ, БПЛА летять з Сумської області в напрямку Полтавщини.

Росія готує новий ракетний удар по Україні: які регіони під загрозою
Звідки і якими ракетами Росія завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

Росіяни змінили тактику ударів по Україні - пояснення експерта

Авіаційний експерт Анатолій Храпчинський розповів, що російські окупанти збільшують кількість балістики, яка запускається по території України. Саме тому нам потрібно більше систем протиповітряної оборони. Він навів приклад, що лише у жовтні росіяни випустили по Україні близько 95 ракет "Іскандер-М".

"І тут важливо розуміти, що, наприклад, в зоні відповідальності і роботи засобів протиповітряної оборони Patriot, ефективність цих систем становила 67%. Це не зовсім "вау", тому що якби це було 70-80%, то тоді б можна було сказати, що це гарантовано якісна робота систем ППО", – сказав експерт.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 16 листопада країна-агресорка Росія атакувала Україну дронами та балістичною ракетою "Іскандер-М". Внаслідок атаки постраждали Одеська, Дніпропетровська та Сумська області.

Голова Одеської ОВА зазначив, що внаслідок атаки РФ були пошкоджені об'єкти енергетики, серед яких і сонячна електростанція.

В загальному на Україну цієї ночі летіли 176 ударних безпілотників та ракета "Іскандер-М". Зафіксовано влучання 37 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.

Читайте також:

Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України

Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні ракета дрони Ту-95 ракетний удар атака дронів Ракетна атака на Україну
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Росія готує новий ракетний удар по Україні: які регіони під загрозою

Росія готує новий ракетний удар по Україні: які регіони під загрозою

19:27Україна
Відключатимуть увесь день: Укренерго оприлюднило нові графіки на 17 листопада

Відключатимуть увесь день: Укренерго оприлюднило нові графіки на 17 листопада

18:38Україна
Допомогли ЗСУ: командування РФ дало безглуздий наказ військам РФ в Куп'янську

Допомогли ЗСУ: командування РФ дало безглуздий наказ військам РФ в Куп'янську

18:25Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках котів на копиці сіна за 29 сек

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках котів на копиці сіна за 29 сек

Весь світ - біля ніг: грудень стане стартом нового життя для одного знака зодіаку

Весь світ - біля ніг: грудень стане стартом нового життя для одного знака зодіаку

Китайський гороскоп на завтра 17 листопада: Щурам - неприємності, Кроликам - гнів

Китайський гороскоп на завтра 17 листопада: Щурам - неприємності, Кроликам - гнів

Відкриється потік багатства: три знаки зодіаку скоро гребтимуть гроші лопатою

Відкриється потік багатства: три знаки зодіаку скоро гребтимуть гроші лопатою

Україна масовано вдарила вглиб Росії: Генштаб назвав цілі атаки та наслідки

Україна масовано вдарила вглиб Росії: Генштаб назвав цілі атаки та наслідки

Останні новини

19:52

"Золоте" правило для півоній: як підготувати квіти до зими та уникнути хвороб"

19:35

Погода на завтра 17 листопада - прогноз для кожної області та Києва (оновлюється)

19:28

Гороскоп на завтра 17 листопада: Левам - здійснення мрії, Скорпіонам - виснаження

19:27

Росія готує новий ракетний удар по Україні: які регіони під загрозою

18:38

Відключатимуть увесь день: Укренерго оприлюднило нові графіки на 17 листопада

Повністю захистити всю енергетику не вдасться: Гончар - про наслідки ударів РФ взимкуПовністю захистити всю енергетику не вдасться: Гончар - про наслідки ударів РФ взимку
18:32

"Страшно уявити, які там зуби": рибалка спіймав гігантського "монстра"

18:25

Допомогли ЗСУ: командування РФ дало безглуздий наказ військам РФ в Куп'янську

18:25

Дрова прямо з парку: що можна брати, а за що загрожує штраф

17:56

Україну атакує сильний шторм: коли почнеться справжній снігопад

Реклама
17:37

ЗСУ розгромили ворога біля Покровська: у росіян величезні втрати

17:25

Що Москва замовчувала століттями - нове відкриття змінює історію Києва і РусіВідео

17:25

Уряд Британії готує радикальні зміни для біженців: чи торкнеться це українців

16:51

Пенсіонери ризикують тратити всі свої гроші: з'явилася нова підступна схем

16:43

РФ стягує війська та техніку: названо напрямок, де ворог посилює наступ

16:21

"В нього немає конкуренції": Юрій Рибчинський назвав найкращого українського співака

16:20

Що може змусити Путіна зупинити війну: Сибіга назвав ключові фактори

15:42

Чи можуть українці залишитись без газу і бензину взимку - розкрито сценарій

15:41

Людство вижило завдяки винаходам трьох українців: ось хто вони

14:43

Обман Путіна викрився - росіяни втрачають контроль над стратегічним містомВідео

14:30

Влупить 5-градусний мороз та почнуться снігопади: названа дата різкого похолодання

Реклама
13:55

У передінфарктному стані: популярний український рок-музикант загримів до лікарні

13:44

На смак від ікри не відрізниш: рецепт універсальної закуски з оселедця

13:37

Помер після матчу: перестало битись серце легенди збірної України з футболу

13:30

Учасниця "Холостяка" опинилася на межі зриву - що сталося

13:06

Які п'ять речей ніколи не можна побачити під час сну - вчені розкрили секрет

12:43

Долар "взяв розгін" на підвищення: що буде з курсом валюти найближчим часом

12:38

"Це не моє життя": відомий співак лікується у психотерапевта і назвав причину

12:31

Україна масовано вдарила вглиб Росії: Генштаб назвав цілі атаки та наслідкиВідео

12:26

Епштейн злив Трампа КремлюПогляд

11:59

Чому зірвались переговори Трампа і Путіна про завершення війни - названо причину

11:56

Гороскоп Таро на тиждень із 17 до 23 листопада: Тельцям - гроші, Рибам - прорив

11:46

"Я не дуже оптимістичний": у Фінляндії вийшли з заявою щодо перемир'я в Україні

11:45

Корупційна справа набирає обертів: в Україні повністю перезавантажують управління

11:43

Китайський гороскоп на завтра 17 листопада: Щурам - неприємності, Кроликам - гнів

10:48

Ворог має успіхи: військовий попередив про загрозу для важливого міста

10:42

Фінансовий гороскоп на тиждень з 17 по 23 листопада

10:32

Стала блондинкою: Наталія Могилевська показала рідкісне фото старшої доньки

10:23

Величезна проблема зі штучним інтелектомПогляд

10:20

Є перебої зі світлом, під атакою опинились об'єкти енергетики - МіненергоФото

09:57

Тижнева магнітна буря жорстко затягується: коли закінчиться потужний шторм

Реклама
09:54

Цивільна інфраструктура України у вогні: всі деталі нічного удару РосіїФото

09:38

Відому іспанську співачку по-звірячому вбили в будинку для літніх людей - деталі

09:37

Любовний гороскоп на тиждень з 17 по 23 листопада

09:20

Відключення світла в Україні - графіки на 16 листопада (оновлюється)

09:14

Всі ешелони зупинилися: партизани одним підпалом зірвали постачання РФ на фронті

09:12

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 16 листопада (оновлюється)

08:38

Україна домовилась про поставки газу і нову угоду: деталі від Зеленського

08:30

Гороскоп на тиждень з 17 по 23 листопада: Левам - стрес, Дів завалить роботою

08:10

Карта Deep State онлайн за 16 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:51

"Нептуни" і страшний гул в небі: РФ та Крим масовано атакували ракети і дрони

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Новий рік 2026
У чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рікРік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рік
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт Міддлтон
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти