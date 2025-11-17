В Україні очікується сильний стрибок цін: що подорожчає вже найближчим часом

Овочі поки що дешеві, але взимку ситуація зміниться.

https://glavred.net/economics/v-ukraine-ozhidaetsya-silnyy-skachok-cen-chto-podorozhaet-uzhe-v-blizhayshee-vremya-10716128.html Посилання скопійоване

Ціни на овочі в Україні залишаються нижчими за торішні, але взимку очікується зростання / ua.depositphotos.com, УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Чому дорожчають овочі в Україні

Коли чекати підвищення цін

Ціни на основні овочі в Україні зараз на 26-30% нижчі, ніж в аналогічний період минулого року, проте вже взимку можливе помітне зростання вартості. Про це в інтерв'ю Главреду розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

За його словами, поточна цінова стабільність пояснюється сезонністю та масовою реалізацією продукції домогосподарствами.

відео дня

"Були деякі коливання цін на цибулю, але зараз ціна знову знизилася. Коливання були зумовлені опадами, через які цибуля псувалася. А зараз ціна на всю овочеву групу стабільна", - зазначив Марчук.

Однак уже в грудні ситуація може змінитися. Країна входить у сезон зберігання, який вимагає значних витрат, особливо в умовах перебоїв з електроенергією. Додатковим викликом залишається дефіцит сучасних овочевих сховищ.

Марчук прогнозує, що взимку ціни можуть зрости на 10-25%, а ближче до весни - ще більше, до появи тепличної продукції нового сезону і збільшення імпорту.

Україна щорічно імпортує овочів приблизно на 400 млн доларів, і, за словами представника ВАР, саме розвиток власної інфраструктури зберігання міг би зменшити залежність від зовнішніх поставок. Для цього необхідний доступ аграріїв до дешевих кредитів та інвестицій.

Тим часом тепличні огірки і помідори вже дорожчають: на початку листопада їхні ціни різко зросли через похолодання і збільшення витрат на опалення теплиць.

"Ціни на тепличні овочі вже високі, і далі вони будуть тільки зростати", - попередив Марчук.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Як писав Главред, економіст Олег Пендзин прогнозує, що восени молочна продукція, як правило, дорожчає. Найдорожчим традиційно буде вершкове масло.

"Через зменшення пропозиції молока ціни на молочку зростають. Так відбувається традиційно щороку, і ця традиція збережеться цього року. Адже дорожчатиме і сировина, і переробка, і зберігання. Тому що для того, щоб працювали морозильні камери, і молоко не скисало, потрібна електроенергія, а це, звісно, потребуватиме додаткових витрат", - пояснив експерт.

Крім того, до кінця року за рахунок збільшення витрат на електроенергію ціни на хліб можуть зрости на 5%. Марчук пояснив, що історично так склалося, що хлібозаводи працюють і на газі, і на електроенергії.

Згідно з прогнозом, до кінця року ціни на м'ясо в Україні залишатимуться відносно стабільними. Перед святами можливе певне подорожчання курятини, свинини та яловичини, проте воно не буде радикальним.

Інші новини:

Про персону: Денис Марчук Денис Марчук - це заступник голови Всеукраїнської агарної ради, керівник Центрального апарату Аграрної партії України (2016 р.), заступник голови Аграрної партії України (2016-2017 рр.). У 2015 році координатор проекту "Аналітична платформа АПК".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред