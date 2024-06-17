Мобілізація в Україні: Кабмін запропонував військовозобов'язаним платити штрафи через 'Дію'

За рішенням Кабміну, портал "Дія" виконуватиме завдання зі сплати штрафів за адміністративні правопорушення - через інтеграцію інформаційних систем і ПЗ.

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Платити штрафи через Дію: що запропонували військовозобов'язаним? / Колаж: Главред, фото: УНІАН, telegraf.com.ua, freepik.com

Завдяки інтеграції інформаційних систем і програмного забезпечення постачальників платіжних послуг - державних банків і банків, у статутному капіталі яких щонайменше 75% акцій належить українській державі, - можна буде сплатити штраф за адміністративні правопорушення через мобільний застосунок "Дія". Такі уточнювальні зміни містяться в постанові Кабміну №693 від 13 червня 2024 року.

Як повідомляє "Судово-юридична газета", серед іншого було уточнено підпункт 7 пункту 5 "Положення про портал "Дія", який визначає завдання порталу.

Таким чином, згідно з документом, відтепер "Дія" виконуватиме завдання щодо здійснення сплати адміністративних зборів за надання публічних (електронних публічних) послуг, зокрема комплексних електронних публічних послуг, наданих в автоматичному режимі, штрафи за адміністративні правопорушення, державне мито, перераховуватиме благодійні пожертви.

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Слід зазначити, що редакцією пп.7 п. 5 і до змін була передбачена можливість сплачувати штрафи за адмінправопорушення через Портал "Дія". Але тоді там не передбачалася норми щодо інтеграції систем та програмного забезпечення надавачів платіжних послуг та здійснення "інших платежів на рахунки в банках".

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Закон про мобілізацію - головне

Нагадаємо, що 11 квітня Верховна Рада проголосувала за закон про мобілізацію. ВР України ухвалила в другому читанні скандальний законопроєкт про мобілізацію. Рішення підтримали 283 нардепи. Загалом народні депутати внесли 4294 поправок до запропонованого урядом законопроєкту про мобілізацію.

Згідно з новим законом про мобілізацію, який набуде чинності 18 травня, військовозобов'язані громадяни мають прибути до ТЦК і СП для уточнення своїх даних. А після цього їх обов'язково планують направити на ВЛК (навіть якщо їм надають відстрочку). Інформація про придатність до військової служби, яка визначається ВЛК, є одним із головних пунктів військово-облікових даних.

Крім того, діятиме заборона на відправлення за межі України або передачу транспорту, який призначений для доукомплектування ЗСУ.

У суботу, 4 травня, набули чинності нові норми, що змінюють положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ. Відтепер скасовується статус "обмежено придатний", натомість чоловіків поділять на "придатних" і "непридатних".

Тим часом у МЗС України запровадили обмеження на отримання закордонних паспортів за кордоном для чоловіків від 18 до 60 років.

Військовозобов'язані, які отримали повістку, можуть звернутися не лише до ТЦК, а й до рекрутингового центру, де триває набір на службу до Сил оборони України.

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