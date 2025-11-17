Ціни назад уже не відкотяться: українців попередили про новий удар по гаманцях

Експерт зауважив, що взимку нова продукція не надходить на ринок, а також тисне імпорт.

Ключові тези Марчука:

Після Нового року ціни в Україні зазвичай не знижуються

Винятки можливі лише за умов дуже хорошого врожаю

Взимку ринок не отримує нової продукції, тому ціни природно зростають

Історично в Україні після Нового року ціни не відкочуються назад. Винятки бувають лише лише за умови гарного врожаю. Про це в інтерв'ю Главреду розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

"Історія свідчить про те, що у нас ціни після свят не відкочуються назад. Принаймні я не пригадую такого зниження цін. Зниження цін у нас трапляються хіба що через чинник хорошого врожаю. І це відбувається у міжсезоння, коли ми збираємо врожай", - розповів він. відео дня

Марчук підкреслив, що у зимовий період ринок не отримує нової продукції, що призводить до природного зростання цін. Водночас на ринок впливає імпорт, який підкріплює вже високі ціни, тож вони не знижуються.

"Є певні сподівання, пов’язані з тим, що говорив Нацбанк. А він заявляв, що буде зменшуватися інфляція. У жовтні інфляція склала трішки більше 10%. І, відповідно, є прогноз, що вона зменшиться. Якщо так буде, це стане одним із чинників, який міг би принаймні зупинити зростання цін", - додав експерт.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Що подорожчає перед святами - прогноз економіста

Директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин у коментарі Главреду попередив, що цьогоріч святковий стіл, ймовірно, обійдеться дорожче, зокрема через зростання м’яса. За його словами, м’ясо в Україні фактично стало продуктом преміум-сегменту, і дозволити його собі можуть далеко не всі.

"Тож те, наскільки подорожчає м'ясо, мені передбачити важко. Наразі є зимова підтримка, і держава роздасть людям якісь гроші. Але зростання цін на м'ясо залежить від багатьох факторів. Так, наприклад, якщо буде холодно, більше коштів люди витрачатимуть на опалення, менше стане купівельна спроможність", - пояснив він.

Пендзин додав, що перед святами ціни традиційно зростуть, а м’ясо подорожчає разом із м’ясопродуктами. Утім, це станеться не раніше грудня.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, ціни на основні овочі зараз на 26-30% нижчі, ніж торік, завдяки сезонності та продажу продукції домогосподарствами. Взимку очікується ріст цін на 10-25%.

Також відключення електроенергії напряму впливають на ціни на продукти, особливо на м’ясо, яйця, молочні вироби та хліб. Тривалі блекаути (10-12 годин) значно збільшують витрати виробників, що згодом призведе до зростання цін. Хліб може подорожчати на 5%, а за довших відключень - до 10%.

Як повідомляв Главред, восени молочна продукція традиційно дорожчає через зменшення пропозиції молока та зростання витрат на переробку й зберігання. Найбільше подорожчає вершкове масло. Економіст Олег Пендзин пояснив, що є всі підстави для зростання цін.

Про персону: Денис Марчук Денис Марчук - це заступник голови Всеукраїнської агарної ради, керівник Центрального апарату Аграрної партії України (2016 р.), заступник голови Аграрної партії України (2016-2017 рр.). У 2015 році координатор проекту "Аналітична платформа АПК".

