'Якісні перевзуваки': відомий воїн-артист 'пройшовся' по українським співакам

Ярмак згадав минулі помилки Монатіка, Лободи та інших артистів.

Ярмак про Монатіка і Лободу / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ярмак, журнал ХОЧУ

Ярмак дав відверте інтерв'ю

Що він сказав про Монатіка, Лободу і інших артистів

Відомий український артист Олександр Ярмак, який після мобілізації став командиром роти 412-й окремого полку безпілотних систем "NEMESIS", висловив свою думку про зірок, які продовжували виступати в терористичній РФ після початку війни. В інтерв'ю Яніні Соколовій він також розповів, як ставиться до того, що вони перекладають свої пісні українською мовою.

Ведуча уточнила, що йдеться про артистів штибу Монатіка, Лободи та інших. За словами Ярмака, артисти, які зараз перекладаються свій творчий доробок українською рухаються у правильний бік, проте роблять це пристосовуючись до сьогоднішніх реалій.

Ярмак ЗСУ / фото: instagram.com, Ярмак

"Загалом це добре, що вони рухаються в цей бік. Але для мене це в якомусь сенсі пристосуванство. Дуже багато хто з 2014 року то про Україну писав, то з російськими артистами, то їздив виступати на корпоративи "Газпрому", — пригадав репер.

Артист також зазначив, що для виправлення своїх колишніх помилок знаменитості активно залучають до співпраці людей, які роблять значний вклад у розвиток українського простору.

Ярмак військовий / фото: instagram.com, Ярмак

"Вони дуже розумні і дуже якісні перевзуваки. Я бачу, як вони дуже якісно залучають до співпраці людей, які рухали українську культуру", — висловився Ярмак.

Проте репер висловив думку, що не варто виключати артистів, які усвідомили помилки минулого, з українського інфопростору. Натомість їм варто і надалі залишатись в "отому своєму середовищі".

Про персону: Олександр Ярмак Олександр Ярмак - український хіп-хоп виконавець. На початку лютого 2014 року разом з артистом TOF випустив пісню під назвою 22, присвячену подіям Євромайдану. У кліп увійшов відеоряд подій, які відбувалися на Майдані. Пісню стали називати неофіційним гімном Євромайдану. У 2022 році після повномасштабного нападу Росії на Україну вступив до ЗСУ, пише Вікіпедія.

