Росіяни просунулися на Гуляйпільському напрямку: у DeepState розкрили деталі

Росіяни просунулись на Гуляйпільському напрямку / Колаж: Главред, Фото: скриншот, 7 корпус ДШВ

Станом понеділок, 17 листопада, війська РФ просунулися на кількох напрямках фронту у Донецькій і Запорізькій областях.

Згідно з мапою бойових дій, окупанти мали територіальні успіхи на Гуляйпільському напрямку - поблизу Рівнопілля та Новоуспенівського. Про це повідомляють аналітики DeepState.

Також росіяни просунулись біля Ямполя та Новомаркового на Донеччині.

"Ворог просунувся поблизу Ямполя, Новомаркового, Рівнопілля та Новоуспенівського", - йдеться у повідомленні.

Ситуація на Запорізькому напрямку - думка експерта

Воєнний оглядач Василь Пехньо вважає, що перекидання підрозділу РФ Рубікон створило проблеми для ЗСУ на Запорізькому напрямку. До цього ці окупанти брали участь у боях за Покровськ, але є нюанс.

"Покровськ - це велика агломерація. Гуляйполе - це значно менша агломерація, так, в принципі, але Рубікон і їхні безпілотні частини вони почали системно працювати, ну, як почали, вони продовжують системно працювати по наших пілотах. І, на жаль, у нас зростають якраз таки в районі Гуляйполя втрати серед пілотів БПЛА", - пояснив він.

Водночас експерт зазначив, що стрілецькі бої і районі Гуляйполя фактично відсутні. Тому Україні зараз треба вирішити головну проблему - як ефективно знищувати пілотів РФ.

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, поки Україна зосередила основні сили на обороні Покровська, Росія захоплює території на південному сході України, наражаючи стратегічно важливі міста Оріхів і Гуляйполе на ризик оточення російськими військами. Стримування російського наступу на цій ділянці фронту має ключове значення для захисту Запоріжжя. Про це пише The Telegraph.

Крім того, російські окупаційні війська на Гуляйпільському напрямку ускладнили ситуацію для Сил оборони України, однак українські підрозділи знають про наміри супротивника і працюють над тим, щоб їх зірвати.

Нагадаємо, українські війська залишили село Нововасилівське в Запорізькій області та відійшли на більш вигідні позиції. Це рішення ухвалили для збереження життя військовослужбовців, повідомили в Силах оборони Півдня.

Про джерело: DeepState DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

