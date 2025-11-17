Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Росіяни просунулися на Гуляйпільському напрямку: у DeepState розкрили деталі

Інна Ковенько
17 листопада 2025, 16:06
56
Окупанти просунулися на кількох ділянках Гуляйпільського напрямку, а також на Донеччині.
Росіяни просунулись на Гуляйпільському напрямку
Росіяни просунулись на Гуляйпільському напрямку / Колаж: Главред, Фото: скриншот, 7 корпус ДШВ

Коротко:

  • DeepState оновили мапу бойових дій
  • Росіяни просунулись на Гуляйпільському напрямку
  • Також просування зафіксовано на Донеччині

Станом понеділок, 17 листопада, війська РФ просунулися на кількох напрямках фронту у Донецькій і Запорізькій областях.

Згідно з мапою бойових дій, окупанти мали територіальні успіхи на Гуляйпільському напрямку - поблизу Рівнопілля та Новоуспенівського. Про це повідомляють аналітики DeepState.

відео дня

Також росіяни просунулись біля Ямполя та Новомаркового на Донеччині.

"Ворог просунувся поблизу Ямполя, Новомаркового, Рівнопілля та Новоуспенівського", - йдеться у повідомленні.

Ситуація на Запорізькому напрямку - думка експерта

Воєнний оглядач Василь Пехньо вважає, що перекидання підрозділу РФ Рубікон створило проблеми для ЗСУ на Запорізькому напрямку. До цього ці окупанти брали участь у боях за Покровськ, але є нюанс.

"Покровськ - це велика агломерація. Гуляйполе - це значно менша агломерація, так, в принципі, але Рубікон і їхні безпілотні частини вони почали системно працювати, ну, як почали, вони продовжують системно працювати по наших пілотах. І, на жаль, у нас зростають якраз таки в районі Гуляйполя втрати серед пілотів БПЛА", - пояснив він.

Водночас експерт зазначив, що стрілецькі бої і районі Гуляйполя фактично відсутні. Тому Україні зараз треба вирішити головну проблему - як ефективно знищувати пілотів РФ.

Гуляйполе
Гуляйполе / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, поки Україна зосередила основні сили на обороні Покровська, Росія захоплює території на південному сході України, наражаючи стратегічно важливі міста Оріхів і Гуляйполе на ризик оточення російськими військами. Стримування російського наступу на цій ділянці фронту має ключове значення для захисту Запоріжжя. Про це пише The Telegraph.

Крім того, російські окупаційні війська на Гуляйпільському напрямку ускладнили ситуацію для Сил оборони України, однак українські підрозділи знають про наміри супротивника і працюють над тим, щоб їх зірвати.

Нагадаємо, українські війська залишили село Нововасилівське в Запорізькій області та відійшли на більш вигідні позиції. Це рішення ухвалили для збереження життя військовослужбовців, повідомили в Силах оборони Півдня.

Читайте також:

Про джерело: DeepState

DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Запорізька область DeepState Фронт
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Історична угода з Францією підписана - що отримає Україна та коли закінчиться війна

Історична угода з Францією підписана - що отримає Україна та коли закінчиться війна

16:37Війна
Справжня зима на порозі: коли Україну накриють снігопади та різкі морози

Справжня зима на порозі: коли Україну накриють снігопади та різкі морози

16:23Синоптик
Умєров нібито відмовився повертатися в Україну: в ЦПД розкрили, де він перебуває

Умєров нібито відмовився повертатися в Україну: в ЦПД розкрили, де він перебуває

16:19Україна
Реклама

Популярне

Більше
Що Москва замовчувала століттями - нове відкриття змінює історію Києва і Русі

Що Москва замовчувала століттями - нове відкриття змінює історію Києва і Русі

Українців закликали вночі ставити миску з сіллю на підвіконня - для чого

Українців закликали вночі ставити миску з сіллю на підвіконня - для чого

Відключатимуть увесь день: Укренерго оприлюднило нові графіки на 17 листопада

Відключатимуть увесь день: Укренерго оприлюднило нові графіки на 17 листопада

Росія готує новий ракетний удар по Україні: які регіони під загрозою

Росія готує новий ракетний удар по Україні: які регіони під загрозою

У Києві можуть закрити метро та зупинити весь електротранспорт: названо умови

У Києві можуть закрити метро та зупинити весь електротранспорт: названо умови

Останні новини

16:37

Історична угода з Францією підписана - що отримає Україна та коли закінчиться війна

16:35

Погода на завтра 18 листопада - прогноз для кожної області та Києва (оновлюється)

16:31

Молодик у листопаді круто змінить життя 3 знаків зодіаку: кому фінансово пощастить

16:31

Жінка купила будинок і знайшла в саду загадкові двері: за ними була шокуюча знахідкаВідео

16:27

Гороскоп на грудень 2025: який знак зодіаку отримає великий куш

Лавров хоче "зіскочити з Титаніка", Путін не відпускає - Ілля ПономарьовЛавров хоче "зіскочити з Титаніка", Путін не відпускає - Ілля Пономарьов
16:26

Кохання після розлучення: як знайти пару і не втратити себе

16:23

Справжня зима на порозі: коли Україну накриють снігопади та різкі морози

16:19

Умєров нібито відмовився повертатися в Україну: в ЦПД розкрили, де він перебуває

16:16

"Якісні перевзуваки": відомий воїн-артист "пройшовся" по українським співакам

Реклама
16:11

Як оформити будинок на Новий рік: бюджетні, але трендові ідеї

16:06

Росіяни просунулися на Гуляйпільському напрямку: у DeepState розкрили деталі

16:05

"Росіяни розширили зону контролю": у ЗСУ назвали "найгарячішу" точку фронту

16:03

ЄС розглядає новий варіант підтримки України до €90 млрд - Bloomberg

16:01

Як створити юзернейм у Telegram за кілька кліків: інструкція з фотоФотоВідео

15:25

Комітет Ради прийняв рішення щодо Галущенка на тлі корупції в енергетиці

15:14

Як за суфіксом прізвища можна визначити місцезнаходження предків

15:09

Над Україною помітили нову загрозу: "Флеш" розкрив подробиці про Shahed‑101Фото

15:04

Вдарить ще сильніше похолодання: синоптики назвали регіони, які засипатиме снігом

14:53

"Прикордонники. 2 курс" — продовження улюбленої історії вже доступне на Київстар ТБ

14:50

У ЄС назвали терміни завершення війни в Україні та розкрили головну умову

Реклама
14:45

Уряд розпочав повне перезавантаження управління в енергетиці: з’явилися подробиці

14:35

Купа літаків, ракет і ППО: Зеленський розкрив деталі історичної угоди з Францією

14:17

Що подивитися: 6 найкращих фільмів із Денні Де Віто

14:05

"Син ріс без мене": відомий актор-воїн розкрив найскладніше на фронті

14:00

Гаррі Поттер міг мати інше обличчя: хто замість Редкліффа мав грати цю роль

13:57

Батареї запрацюють на повну: простий трюк перетворить їх на справжню мініпічкуВідео

13:42

Трамп захотів святкувати дні перемоги, як Путін: нардеп розніс ідею лідера США

13:28

"Хочу йти": Настя Каменських наробила галасу своєю заявою

13:14

Не тільки з маслом: з якими продуктами не можна їсти хліб

13:13

Під Одесою знайшли унікальну рослину, яку подають у ресторанах Нідерландів

12:53

У Польщі підірвали залізницю, якою перевозили вантажі для УкраїниВідео

12:46

"Досить осуджувати": Нікітюк відверто заговорила про сурогатне материнство

12:34

Без філерів і підтяжок: як прибрати носогубні складки за допомогою макіяжу

12:32

Тіна Кароль розповіла про заручини і показала обручку

12:22

Ситуація змінюється кожну годину: військовий розповів про просування ворога у Покровську

12:16

ЗСУ придумали, як відбивати атаки ворога в тумані: BI розповів про новий спосібВідео

12:14

Гороскоп на завтра 18 листопада: Стрільцям - сюрприз, Водоліям - море компліментів

12:02

Уже час запасатися: як використовувати старі газети в саду та на городіВідео

12:01

В Україні очікується сильний стрибок цін: що подорожчає вже найближчим часом

11:56

Чому Трамп не може змусити Путіна завершити війну: у Раді назвали причину

Реклама
11:53

Алла Пугачова ухвалила важливе рішення і позбулася важливого

11:51

Зеленський прибув на переговори з Макроном: з'явились перші подробиці

11:41

"Напийтеся, нажріться": залежна Волочкова втекла з рехабу

11:40

Безкоштовна перевірка знань перед НМТ: як TURBO допомагає учням готуватися розумно новини компанії

11:05

"Ми разом сміємося": Том Круз удостоєний почесного "Оскара"

11:02

"Зимова підтримка": скільки заявок подали українці та коли буде виплата

11:00

Місто назвали на честь п'янички, а тепер воно окуповане: яке ім'я йому повернули

10:58

Можливий прорив: Зеленський у Франції може підписати важливу угоду - Reuters

10:37

"Під обстрілами": Брежнєва несподівано показалася в УкраїніВідео

10:34

Китайський гороскоп на завтра 18 листопада: Коням - занепокоєння, Свиням - страх

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихФіліп КіркоровВіталій КозловськийОлена ЗеленськаПотапСофія РотаруОльга Сумська
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти