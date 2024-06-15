Стало відомо, на скільки дають відстрочку аграріям від мобілізації: лише певні професії

В Україні діють автоматично пролонговані бронювання на 3 місяці, без необхідності подавати жодного пакета документів.

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На скільки бронюватимуть аграріїв / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Сили територіальної оборони ЗСУ

В.о. міністра аграрної політики Тарас Висоцький прокоментував процедуру бронювання працівників у агросекторі зважаючи на виклики війни та активні процеси мобілізації.

"Перше - це автоматично пролонговані бронювання на 3 місяці, без необхідності подавати жодного пакета документів. Друге - це подальше бронювання буде надаватись на 12 місяців. До цього це було 6. Це вже буде планування в річному вимірі. І третє - те, що по певних професіях, як, наприклад, тракторист, агроном, є можливість бронювати ту кількість працівників, яка критично необхідна, при цьому отримуючи погодження від військових", - зазначив Висоцький для "Еспресо".

В.о. міністра аграрної політики також зауважив, що вже наступні подання отримуватимуть можливість бронюватись на 12 місяців.

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Щодо обсягів Висоцький сказав, що загальна норма - 50%, але по певних професіях у затвердженому переліку можна через клопотання до військових збільшувати цей відсоток.

Що таке бронь від мобілізації за рівнем зарплати? У Раді виступили з ініціативою про бронювання громадян, які здатні заплатити щомісячний військовий збір на суму 20 000 гривень. Йшлося про сплату додаткового військового збору за кожного мобілізованого незалежно від того, яку посаду він обіймає. Кабмін та Офіс президента розглядають іншу модель - з прив'язкою до заробітної плати, починаючи від 35 тисяч гривень. Ідея передбачає автоматичне бронювання для осіб, які отримують таку зарплату.

Нагадаємо, що Кабмін розширив резервування дефіцитних ВУС. Кабінет міністрів оновив затверджений у січні 2023 року постановою №76 порядок бронювання військовозобов'язаних співробітників, збільшивши максимальний термін такого бронювання з 6 до 12 міс.

Розкрито деталі двох моделей "броні" від армії. Верховна Рада розглядає дві моделі економічного бронювання від армії. Запровадження "броні" депутати обґрунтовують потребою фінансово забезпечувати військових.

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