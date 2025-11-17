Літаки вже споряджені ракетами: РФ підготувалася до нового масованого обстрілу

Монітори вважають, що нова масована атака на Україну може відбутися вже найближчими днями.

Росіяни готуються до нового обстрілу / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, ДСНС

Що відомо:

РФ завершує підготовку до масованого обстрілу

Росіяни вже спорядили ракетами частину літаків

Новий обстріл може відбутися протягом найближчих діб

Російські окупанти готуються до нової масованої атаки на Україну. Підготовка до обстрілу вже майже завершена. Про це повідомляють моніторингові канали.

Кілька днів тому росіяни здійснили передислокацію стратегічної авіації з Далекого Сходу. Було здійснено переліт 3-х Ту-95МС на аеродроми "Енгельс" та "Оленья".

В ніч на 17 листопада три Ту-160 були споряджені крилатими ракетами та здійснили посадку на аеродром "Енгельс". Таким чином, щонайменше 6 бортів готові до обстрілу.

Також були споряджені три носії крилатих ракет"Калібр". Очікується, що під час обстрілу будуть задіяні також 8 бортів "МіГ-31К, вони вже були споряджені ракетами "Кинджал".

"На нашу думку, удар буде здійснено у найближчі декілька діб, якщо плани ворога не зміняться, або РФ не захоче залучити більшу кількість бортів до удару. Найбільша загроза для столиці та західних областей нашої держави", - йдеться у повідомленні.

На супутникових знімках авіабази "Борисоглебське" у російській Казані монітори помітили один Ту-160, дев'ять Ту-214, п'ять Ту-22м3, один Іл-76МД. Минулої ночі на аеродром приземлився літак Іл-76МД, який міг привезти вантаж військового призначення.

Літаки, якими РФ обстрілює Україну / Інфографіка Главреда

Як змінились атаки Росії по Україні - думка експерта

Авіаційний експерт Анатолій Храпчинський розповів, що російські окупанти збільшують кількість балістики, яка запускається по території України. Саме тому нам потрібно більше систем протиповітряної оборони. Він додав, що лише у жовтні росіяни випустили по Україні близько 95 ракет "Іскандер-М".

"І тут важливо розуміти, що, наприклад, в зоні відповідальності і роботи засобів протиповітряної оборони Patriot, ефективність цих систем становила 67%. Це не зовсім "вау", тому що якби це було 70-80%, то тоді б можна було сказати, що це гарантовано якісна робота систем ППО", - сказав експерт.

Удари по Україні - останні новини

Раніше повідомлялося про те, що РФ обрала цілі для нових масованих ударів. Росія продовжує практику терору проти цивільних, наголосив Ігор Клименко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про одну з наймасованіших атак від початку війни. Дрони атакували найбільший нафтоналивний порт Приморськ у Ленінградський області. Є попадання в об'єкти компанії Лукойл у Смоленську.

Як повідомляв Главред, раніше російські окупанти завдали удару по Запоріжжю, застосувавши ударні безпілотники. Поранення отримали чотири людини.

Що відомо про літак Ту-95? Ту-95 (проект "95", виріб "В", за кодифікацією НАТО: Bear – "Ведмідь") – радянський і російський турбогвинтовий стратегічний бомбардувальник-ракетоносець. Ту-95 та його модифікації дотепер – єдиний у світі серійний бомбардувальник та ракетоносець з турбогвинтовими двигунами. Був радянським символом забезпечення військово-стратегічного паритету у холодній війні. Залишається на службі як носій крилатих ракет, у тому числі таких, як Х-101, завдяки більш низькій витраті палива, ніж у реактивних літаків, а головне – більшій скритності від супутників SBIRS, здатних спостерігати за великими стратегічними бомбардувальниками з реактивними двигунами з вихлопів з останніх. Ту-95МС, що становить кістяк стратегічної авіації Росії, є носієм крилатих ракет Х-55. В даний час на плановій основі відбувається модернізація Ту-95МС. Спеціально під нові ракети на Ту-95МС збільшено бомбовий відсік, а також встановлено вісім зовнішніх балок, на які можна підвісити до 16 крилатих ракет Х-101, пише Вікіпедія.

