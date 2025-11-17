Над Україною помітили нову загрозу: 'Флеш' розкрив подробиці про Shahed‑101

Фахівець зауважив, що Росія може почати виробництво цих БПЛА у себе, щоб забезпечити масові мідлстрайки.

Shahed‑101 / Колаж: Главред, фото: facebook.com/pvkshid, t.me/serhii_flash

Ключові тези "Флеша":

Росіяни застосовують новий іранський ударний дрон Shahed‑101

Бойова частина дрона важить 8-9 кг, дальність польоту - кілька сотень кілометрів

Навігація здійснюється через 4-елементну CRPA‑антену

В прифронтових районах фіксують застосування нового типу іранського ударного дрона - Shahed‑101. Він має потужнішу бойову частину і здатен долати більші відстані. Про це повідомив український фахівець з радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.

"Поки що цей БПЛА до кінця не вивчений. Але вже можна сказати про бойову частину вагою 8-9 кілограмів і дальність польоту кілька сотень кілометрів", - розповів він. відео дня

Навігація апарата здійснюється за допомогою 4-елементної CRPA‑антени, що підвищує його стійкість до радіоперешкод. За словами Бескрестнова, виробництво цих дронів налагоджене в Ірані у 2024 році.

"Можна припустити, що росіяни продовжать виробництво цього БПЛА на території Росії. Це спроба противника "закрити" потребу БПЛА у масовому сегменті мідлстрайків", - додав "Флеш".

Росіяни модернізували "Шахеди" - пояснення експерта

Раніше у коментарі Главреду Сергій "Флеш" Бескрестнов розповів, що російські окупанти модернізували ударні БПЛА типу "Шахед". За його словами, росіяни перемістили антени CRPA з крила дронів у центр корпусу.

"Такі антени ми не можемо придушити нашим існуючім РЕБ скрізь по всій країні. Поки що тільки закриваємо важливі для країни об’єкти", - пояснв експерт.

Бескрестнов також зазначив, що зміни корпусу "Шахедів" під китайські антени свідчать про довгострокову і стабільну співпрацю Росії з Китаєм.

Нагадаємо, у 2025 році Росія випустила понад 44 тисячі "Шахедів", тобто у чотири рази більше, ніж за весь минулий рік. Українським силам ППО збити вдається близько 64% дронів.

Також Кремль планує залучити до кінця року близько 12 тис. північнокорейських працівників для роботи на підприємствах Алабуги в Татарстані, де виготовляють дрони Shaded/Герань для ударів по Україні. Північнокорейцям обіцяють $2,5 за годину при 12-годинних змінах.

Як повідомляв Главред, Україна незабаром отримає першу у світі "стіну дронів" для перехоплення російських ударних БПЛА. За даними Business Insider, комплекс складається з десятків маленьких безпілотників, які створюють у небі "літаюче мінне поле".

Про персону: Сергій "Флеш" Бескрестнов Бескрестнов Сергій Олександрович, позивний "Флеш" - український фахівець і консультант у галузі військових радіотехнологій, технічний блогер. Голова ГО "Центр радіотехнологій", пише Вікіпедія. З квітня 2022 року займається консультаціями та навчанням різних військових підрозділів та інших силових структур України.

