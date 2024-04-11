Верховна Рада проголосувала за закон про мобілізацію: перші деталі

Верховна Рада прийняла у другому читанні скандальний законопроект про мобілізацію. Рішення підтримали 283 нардепи.

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Рада проголосувала за закон про мобілізацію - що відомо / Колаж Главред, фото: УНІАН

Сьогодні, 11 квітня Верховна Рада прийняла у другому читанні законопроект №10449 про мобілізацію. Про це повідомляє народний депутат від партії "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк.

Вона зазначила, що "За" проголосувало 283 народні депутати.

У свою чергу народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк у своєму Телеграм-каналі повідомив, що законопроект про мобілізацію прийнято в цілому.

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Також, за його словами, всі враховані 31 правка набрали голоси на підтвердження.

Голосування по фракціях:

Слуга народу - 192;

ЄС - 0;

Батьківщина - 2;

Платформа за життя та мир - 18;

Голос - 16;

Відновлення - 16;

За майбутнє - 12;

Довіра - 15;

Позафракційні - 12.

Варто зазначити, що раніше народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк у своєму Телеграм-каналі повідомив, що загалом народні депутати внесли 4294 правок до запропонованого урядом законопроекту про мобілізацію. Проте Комітетом було враховано лише 31-а правка, всі інші знаходяться в статусі "відхилені".

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Мобілізація в Україні – зміни до закону про мобілізацію

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Генеральний штаб Збройних сил України вирішив, що норми про демобілізацію військових мають бути включені до окремого законопроекту, враховуючи ситуацію на фронті та можливі ризики. Про це повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін.

В Збройних силах України розглядають можливість мобілізації жінок за "ізраїльським зразком". Радниця з гендерних питань командувача Сухопутних військ Оксана Григор'єва зазначила, що дівчат треба готувати до служби в армії з дитинства, наслідуючи підхід Ізраїлю.

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект №11079, який стосується мобілізації засуджених осіб.

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