Ще довше без світла: Укренерго оприлюднило нові графіки на 18 листопада

Що відомо:
- Завтра в усіх регіонах України вимикатимуть світло
- Графіки відключень триватимуть з 00:00 до 23:59
- Обсяг відключень складатиме від 1,5 до 4 черг
В Україні через складну ситуацію в енергосистемі продовжують діяти обмеження споживання електроенергії. Як повідомляє Укренерго, графіки погодинних відключень заплановані і на вівторок, 18 листопада.
У компанії зазначають, що завтра у всіх регіонах України введуть заходи обмеження споживання через наслідки масштабних ракетно-дронових атак Росії на енергетичну інфраструктуру.
За інформацією відомства, графіки відключення діятимуть з 00:00 до 23:59 і передбачатимуть погодинні перерви в електропостачанні обсягом від 1,5 до 4 черг. Крім того, у цей час для промислових споживачів запровадять додаткові обмеження потужності.
В "Укренерго" підкреслили, що час і обсяг відключень можуть змінюватися залежно від ситуації, тому громадянам рекомендують стежити за оновленнями на офіційних сторінках своїх обленерго.
Де в Україні найбільше електроенергії - відповідь експерта
У разі колапсу енергосистеми ситуація з відключенням електроенергії в різних областях буде різною. Як і зараз: у регіонах сходу та північного сходу світло може бути лише кілька годин на добу.
Про це в інтерв'ю Главреду розповів президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт із міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар.
За його словами, у деяких західних областях тимчасово спостерігається профіцит електроенергії.
Вимкнення світла в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, 8 листопада через російські обстріли було пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури, що призвело до запровадження "Укренерго" графіків аварійних і погодинних відключень.
Раніше ми розповідали, що графіки погодинних відключень заплановані і на понеділок, 17 листопада.
Нагадаємо, у Міненерго розповіли, чому в деяких областях не вимикають світло і хто складає графіки відключень електроенергії.
Варто ще дізнатися:
- Найближчими днями відключення триватимуть: коли чекати на поліпшення ситуації зі світлом
- По 20 годин без світла: ексміністр попередив про загрозу масштабних відключень
- Понад 30 тисяч родин без світла: відомо про наслідки нічної атаки РФ
Про компанію: "Укренерго"
ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред