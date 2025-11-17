Ще довше без світла: Укренерго оприлюднило нові графіки на 18 листопада

Графіки вимкнення світла будуть діяти протягом всієї доби для промислових та побутових споживачів.

Відключення світла 18 листопада / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Що відомо:

Завтра в усіх регіонах України вимикатимуть світло

Графіки відключень триватимуть з 00:00 до 23:59

Обсяг відключень складатиме від 1,5 до 4 черг

В Україні через складну ситуацію в енергосистемі продовжують діяти обмеження споживання електроенергії. Як повідомляє Укренерго, графіки погодинних відключень заплановані і на вівторок, 18 листопада.

У компанії зазначають, що завтра у всіх регіонах України введуть заходи обмеження споживання через наслідки масштабних ракетно-дронових атак Росії на енергетичну інфраструктуру.

За інформацією відомства, графіки відключення діятимуть з 00:00 до 23:59 і передбачатимуть погодинні перерви в електропостачанні обсягом від 1,5 до 4 черг. Крім того, у цей час для промислових споживачів запровадять додаткові обмеження потужності.

В "Укренерго" підкреслили, що час і обсяг відключень можуть змінюватися залежно від ситуації, тому громадянам рекомендують стежити за оновленнями на офіційних сторінках своїх обленерго.

Що означають черги відключення світла / Інфографіка: Главред

Де в Україні найбільше електроенергії - відповідь експерта

У разі колапсу енергосистеми ситуація з відключенням електроенергії в різних областях буде різною. Як і зараз: у регіонах сходу та північного сходу світло може бути лише кілька годин на добу.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт із міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар.

За його словами, у деяких західних областях тимчасово спостерігається профіцит електроенергії.

Вимкнення світла в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, 8 листопада через російські обстріли було пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури, що призвело до запровадження "Укренерго" графіків аварійних і погодинних відключень.

Раніше ми розповідали, що графіки погодинних відключень заплановані і на понеділок, 17 листопада.

Нагадаємо, у Міненерго розповіли, чому в деяких областях не вимикають світло і хто складає графіки відключень електроенергії.

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

